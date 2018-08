Antwerpse caféruzie mondt uit in nieuwe aanval met bijtend product: man zwaargewond aan de ogen kv

03 augustus 2018

18u23

Bron: Belga 0 Aan het Sint-Jansplein in Antwerpen is het de voorbije nacht voor de tweede keer in enkele dagen tijd tot een incident gekomen waarbij een persoon met een bijtend product overgoten werd. Dat zegt de lokale politie. Een ruzie tussen twee mannen aan een café leidde ertoe dat een van de betrokkenen de andere een flesje ammoniak in het aangezicht smeet.

Het 49-jarige slachtoffer raakte ernstig gewond aan de ogen. Mogelijk liep hij blijvende schade en zelfs blindheid op. De politie kon even later een verdachte vatten in de ondergrondse parking van het plein. Het gaat om een 40-jarige man die duidelijk onder de invloed van verdovende middelen was. Hij kon pas vanmiddag worden verhoord en zal allicht zaterdagochtend worden voorgeleid.

Dinsdag werd een 40-jarige vrouw nog het slachtoffer van een aanval met zwavelzuur op datzelfde Sint-Jansplein. De vrouw raakte voor 40 procent verband en verkeert nog steeds in levensgevaar. Haar ex-vriend werd opgepakt als verdachte en legde volgens zijn advocaat intussen ook bekentenissen af.