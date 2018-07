Antwerpse brandweer bevrijdt hond uit wagen HA

14 juli 2018

08u55

Bron: ATV 0 De Antwerpse brandweer heeft gisteren een hond uit een wagen bevrijd. Het voertuig stond deels in de zon en deels in de schaduw aan de Winkelstap. Een voorbijganger stelde vast dat het dier het moeilijk had en verwittigde de hulpdiensten, meldt ATV.

De brandweer kon het dier uit de auto halen, zonder die te beschadigen. Een uur na de oproep dook het baasje op. De vrouw verklaarde dat ze zich in de schaduw had geparkeerd, maar allicht had ze er geen rekening mee gehouden dat de zon zou draaien. De brandweer gaf de hond water. Nadat het dier gerecupereerd was, mochten de viervoeter en zijn baasje beschikken.