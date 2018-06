Antwerpse bioscoop laat zich vangen door hilarische fanposter van laatste Avengers-film kg

18 juni 2018

14u25

Bron: Gizmodo, Reddit 0 De UGC-bioscoop in Antwerpen gebruikte per ongeluk een valse filmposter voor de Marvel-film 'The Avengers: Infinity War'. De poster werd gemaakt als grap: op de afbeelding staat enkel het personage Hawkeye, die zelfs niet in de film voorkomt.

De flater werd gespot en online gedeeld door Reddit-gebruiker 3STUDIOS. Een foto toont dat de valse poster werd gebruikt op de schermen met de programmatie.

Op eerste zicht lijkt de poster als twee druppels water op de officiële versie. Wie iets beter kijkt, zal merken dat de gebruikelijke hoofdrolspelers - Iron Man, Captain America, Thor - ontbreken. In de plaats wordt enkel het personage Hawkeye afgebeeld, en dat negen keer in verschillende poses. De poster werd dan ook online verspreid als grap: Hawkeye komt zelfs niet in de nieuwste Avengers-film voor, tot grote teleurstelling van sommige fans.

Misschien wilde ook de medewerker zijn ongenoegen uiten, wordt gesuggereerd in de commentaarsectie. “Iemand in de bioscoop is heel boos dat Hawkeye niet in de film zit", grapt een gebruiker.

Hier is de bewuste fanposter:

En dit is één van de echte posters voor 'The Avengers: Infinity War':

Destiny arrives. Get tickets to @Avengers #InfinityWar now: https://t.co/xQsJemiGws pic.twitter.com/mRFaDRXYMW Marvel Studios(@ MarvelStudios) link