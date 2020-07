Antwerpse avondklok haalt internationale media IB

28 juli 2020

05u52

Bron: Politico, Washington Post, The Guardian, Telegraaf, NOS 0 Het nieuws dat in de provincie Antwerpen sinds vandaag een avondklok geldt, wordt ook door internationale media opgepikt.

Zo schrijft de Europese versie van de Amerikaanse site Politico dat “Antwerpen het zwaarst te lijden heeft onder wat wordt gevreesd als het begin van een tweede golf in het land, waarbij de provincie nu bijna de helft van het totale aantal nieuwe gevallen in België voor haar rekening neemt.”

The Washington Post meldt dat “terwijl premier Wilmes de handrem op het corona-exitplan aantrok en een reeks ingrijpende sociale afstandsmaatregelen oplegde om een nieuwe lockdown te voorkomen, lokale autoriteiten in de provincie Antwerpen een avondklok instelden om de lokale infectiegolf in te dammen".



The Washington Post haalt ook Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx aan: “Ik realiseer me zeer goed dat iedereen al zware offers gebracht heeft de afgelopen maanden. Dat is waarom het zeer jammer is dat wij, onze sterke regio, nu geconfronteerd worden met een sterke stijging van het aantal infecties", citeerde de krant de gouverneur uit Gazet van Antwerpen. “Dit leidt mogelijk tot een stijging in hospitalisaties en helaas mogelijk ook in een stijging van het aantal doden.”

De Britse krant The Guardian meldt dan weer dat "de stad Antwerpen extra maatregelen zal nemen om de verspreiding van de ziekte te reduceren, na een wekelijkse toename van 500% in het aantal infecties”.

Dat hoge percentage klopt echter niet: volgens de cijfers die Sciensano gisteren vrijgaf, zijn er in Antwerpen op een week tijd 914 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is een stijging met 567 besmettingen of 163% tegenover de week voordien. In de week van 10 tot 16 juli waren er in Antwerpen 347 besmettingen. Antwerpen telt op dit moment als enige provincie meer dan 10.000 besmettingen (10.408).

De Nederlandse krant De Telegraaf opent online met het bericht dat “de aan Nederland grenzende provincie Antwerpen” een avondklok instelt om “de verspreiding van het in België oplaaiende coronavirus tegen te gaan.”

Ook in andere Nederlandse media wordt aandacht besteed aan de avondklok die Antwerpen instelt. De Nederlandse openbare omroep NOS geeft nog mee dat het Nederlandse reisadvies voor België vooralsnog op geel staat. Dat betekent dat mensen naar ons land toe kunnen reizen, maar dat er wel veiligheidsrisico’s zijn.