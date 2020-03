Antwerpse ambulancedienst genoodzaakt om eigen beschermingsmateriaal te maken met 3D-printers kv

27 maart 2020

20u30

Bron: Belga 3 Ambulancediensten die niet aan een ziekenhuis verbonden zijn, hebben het moeilijk om voldoende beschermingsmateriaal te verkrijgen voor het vervoer van coronapatiënten. Dat zegt het Ambulancecentrum Antwerpen, dat onder meer niet-dringend vervoer in opdracht van ziekenhuizen, mutualiteiten en woonzorgcentra uitvoert. De ambulancedienst besloot om enkele 3D-printers aan te kopen om zelf face shields te kunnen maken.

Het Ambulancecentrum Antwerpen voert zowel dringend als niet-dringend ziekenvervoer uit, maar die laatste categorie stond de voorbije weken op een laag pitje omdat consultaties in ziekenhuizen geannuleerd werden. "Wij vervoeren op dat vlak eigenlijk alleen nog patiënten die chemo- of radiotherapie of dialyse nodig hebben", zegt Evi Degheldere, kwaliteitsmanager van het Ambulancecentrum Antwerpen.

"We hadden het opvallend rustiger, maar sinds deze week worden we vaak ingezet door ziekenhuizen en rusthuizen om coronapatiënten te vervoeren. Dat kan tussen twee ziekenhuizen zijn, van huis naar ziekenhuis of zelfs tussen twee rusthuizen omdat er één wordt voorbehouden voor 'niet-corona'-patiënten en één voor coronapatiënten. Maar we brengen ook besmette patiënten terug naar huis of het rusthuis om verder uit te zieken in thuisquarantaine.”

Voorrang voor 112



De nood aan beschermingsmateriaal is intussen hoog. "Ziekenhuizen krijgen logischerwijs voorrang, enkel de ambulances actief in het 112-systeem zijn voorlopig nog maar bevoorraad door de overheid", zegt Degheldere. "We hebben nog een eigen voorraad, maar met een vijftigtal coronaritten per dag slinkt die ontzettend snel. Niemand was op deze pandemie voorbereid. Het gaat zowel om spatdichte pakken, chirurgische maskers, handschoenen als reinigingsdoekjes. We hebben dan onlangs vier 3D-printers aangekocht om zelf decontamineerbare face shields te maken. Ook politiezones en andere ambulancediensten komen daarvoor nu bij ons aankloppen."

Zaakvoerder Kris Verbeeck verwacht dat het ziekenvervoer de komende weken nog exponentieel zal stijgen. "Maar we vervoerden al zoveel besmette patiënten dat de onwennigheid volledig is verdwenen", zegt hij.