Antwerpse Ahmed A. bezorgde terroristen valse identiteitskaarten en reispassen ADN

15 oktober 2018

20u24

Bron: Belga 5 Het federale parket heeft vandaag vijf jaar cel gevorderd voor een 50-jarige man uit Antwerpen die vervalste identiteitsdocumenten geleverd had aan terroristen in binnen- en buitenland. Eén van zijn klanten was een leidende figuur bij de terreurcel van Verviers.

Het onderzoek ging in 2016 van start met informatie van de Staatsveiligheid dat Ahmed A. vervalste identiteitsdocumenten aan Syriëstrijders leverde.



Uit afgeluisterde telefoongesprekken bleek dat hij bestellingen ontving uit binnen- en buitenland. Hij kreeg geld uit onder meer Zwitserland, Nederland, Spanje, Zweden, Tunesië, Oekraïne, Turkije en Duitsland, goed voor 63.000 euro in totaal. Zelf versluisde hij ook tienduizenden euro's naar het buitenland.

Terreurcel Verviers

Volgens de federale procureur blijkt uit het onderzoek dat Ahmed A. een goed draaiende zwendel in vervalste reispassen, identiteitsdocumenten en rijbewijzen had opgezet. Sommige van zijn klanten maakten deel uit van terroristische groepen. Onder hen Souhaib E.A., die zestien jaar cel kreeg als een van de leiders van de terreurcel uit Verviers. Aan hem had Ahmed A. een vervalste Spaanse identiteitskaart geleverd. Noureddine H., die in Luik tot tien jaar cel werd veroordeeld voor terrorisme, had twee vervalste paspoorten en een rijbewijs van hem gekregen.

Hij kon hij dat nu weten? Het is niet omdat hij veel met een klant telefoneerde, dat hij alles over hem wist. Mijn cliënt leverde documenten aan jan en alleman

"Hij wist dat het leden van Islamitische Staat waren en door hen valse documenten te leveren, nam hij ook deel aan de activiteiten van die terreurgroep", zei federaal magistraat Antoon Schotsaert. De advocaat van Ahmed A. betwistte dat. "Hij kon hij dat nu weten? Het is niet omdat hij veel met een klant telefoneerde, dat hij alles over hem wist. Mijn cliënt leverde documenten aan jan en alleman. Uit niets blijkt dat hij terroristische motieven had of geradicaliseerd was", pleitte Johan Platteau.

De vijf andere beklaagden traden als tussenpersoon op, maakten de vervalste documenten of leverden materiaal voor de vervalsingen aan. Voor hen werden celstraffen tot veertig maanden gevorderd. Zij worden wel niet vervolgd voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.

Vonnis op 12 november.