Antwerpse agenten stelen identiteit van burgers om online te gokken 06u30

Bron: Belga 6 Belga De Kansspelcommissie is een onderzoek begonnen naar zo'n dertig agenten van de lokale politie van Antwerpen, omdat die tijdens hun werkuren actief zouden geweest zijn op gokwebsites. Voor politiemensen is het verboden om deel te nemen aan kansspelen of weddenschappen, schrijven de Mediahuis-kranten vandaag.

De zaak kwam aan het licht toen uit de bankuitreksels van een geschorste agent bleek dat hij geregeld betalingen deed aan online casino's. In principe zouden agenten geweigerd moeten worden tot dit soort van gokwebsites. Verder bleek dat de man op het computernetwerk van de Antwerpse politie naar de websites had gesurft en dat hij rijksregisternummers uit de politiedatabank haalde om zich te registreren.



De korpsleiding bracht de Kansspelcommissie op de hoogte. Die ontdekte dat er vanop het politienetwerk tientallen accounts op gokwebsites te zijn aangemaakt. Uit analyse van die gegevens kon een lijst van een dertigtal 'verdachte' politiemensen worden samengesteld die ondanks het wettelijke verbod toch een account wisten aan te maken op een goksite.



Antwerpse politie bevestigt

Bij de Antwerpse politie bevestigt men dat er aanwijzingen zijn dat enkele "tientallen agenten" vanaf het politienetwerk online gokwebsites heeft bezocht. "We nemen dit uiteraard zeer ernstig", zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert.



De Kansspelcommissie probeert nu uit te dokteren of de fout bij de gokwebsites ligt. "Ofwel hebben betrokkenen identiteitsfraude gepleegd door zich onder een andere naam te registreren op die websites en gebruik te maken van identiteitsgegevens van iemand anders", zegt woordvoerster Marjolein De Paepe.