Antwerpse agenten gebruiken buitensporig geweld bij interventie: vier maanden cel gevorderd ep

17u04

Bron: belga 1 photo_news Vier agenten van de lokale politie van Antwerpen zijn vandaag voor de rechtbank verschenen, omdat ze buitensporig geweld zouden gebruikt hebben bij een interventie. Het openbaar ministerie hield rekening met hun moeilijke werkomstandigheden en vorderde de minimumstraf van vier maanden cel en 600 euro boete. Voor drie agenten mag die straf met uitstel zijn, maar niet voor de vierde. Hij werd namelijk in 2016 al veroordeeld tot zeven maanden cel voor een vechtpartij buiten de diensturen.

Een politieploeg werd op 2 augustus 2014 naar café Neco66 gestuurd in de Van Kerckhovenstraat. Rasim T. was er met bebloed hoofd binnen gekomen, op zoek naar de mannen die hem kort daarvoor hadden aangevallen. Even later kwamen ook zijn zonen Skender en Kasim ter plaatse. Eén van hen zou een houten tafelpoot met een grote vlinderschroef hebben meegebracht.

Rasim T. pakte de tafelpoot en was ermee aan het zwaaien toen de politie binnen kwam. Die trommelde meteen versterking op. De zonen en de cafébaas konden de tafelpoot van de man afnemen. Toen een tweede ploeg ter plaatse kwam en de agenten Rasim T. wilden meenemen, stelden zijn zonen zich met gebalde vuisten tegenover hen op, waarna de situatie escaleerde.

De agenten spoten met pepperspray, haalden de wapenstok boven en deelden slagen en schoppen uit om het drietal in de boeien te slaan. Een getuige filmde een deel van het politie-optreden en plaatste de beelden op YouTube, wat veel ophef veroorzaakte.

Geen verweer

"Elk redelijk mens stelt zich vragen bij het zien van die beelden. Vragen over de aard en de intensiteit van het geweld, dat bleef doorgaan ook al konden de zonen zich niet meer verweren. Zij hebben zich inderdaad weerspannig opgesteld, maar uit de getuigenverklaringen en het onderzoek van de Algemene Inspectie blijkt dat ze geen geweld hebben gebruikt. De agenten reageerden buitenproportioneel", stelde procureur Ben Theunis.

Het filmpje werd tijdens het proces getoond en de agenten mochten toelichting geven bij hun handelingen. Zij blijven erbij dat ze conform hun opleiding en training gereageerd hadden. "Mijn cliënten hebben gedaan wat elke agent in hun plaats zou doen. En als de vader en zijn zonen gewoon het gezag van de politie gerespecteerd hadden en mijn cliënten hun werk hadden laten doen, dan hadden we hier nu niet gestaan", pleitte advocaat Walter Damen, die voor de vier agenten de vrijspraak vroeg.

Psychische problemen

Skender en Kasim T., die eerder al veroordeeld werden voor geweldsdelicten en voor wie nu respectievelijk zes en acht maanden cel en 600 euro boete werd gevorderd, vroegen eveneens de vrijspraak. "Zij waren enkel naar het café gekomen om hun psychisch zieke vader veilig naar huis te brengen en ontkennen dat zij die tafelpoot hadden meegebracht. De zonen deden er alles aan om de zaak te kalmeren en hun vader te beschermen, maar de tweede politieploeg hanteerde bij aankomst meteen geweld", pleitte advocaat Anthony Mallego. Vader Rasim T. is eind vorig jaar overleden, waardoor de strafvordering tegen hem vervalt.

Vonnis op 9 februari.