Antwerpse agent die niet van dienst is klist voortvluchtige drugscrimineel in broodjeszaak Nina Bernaerts

16 mei 2018

21u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een drugscrimineel is opgepakt in Merksem dankzij een oplettende agent die niet in dienst was. Een alert lid van de arrestatie-eenheid had de voortvluchtige, die eerder al bij verstek werd veroordeeld voor 7 jaar cel, opgemerkt in een broodjeszaak in Merksem.

De politieman was op dat ogenblik niet aan het werk. Omdat de verdachte gekend staat als vluchtgevaarlijk en ook een bekwaam kickbokser is, riep hij de hulp in van zijn collega’s van het snelle responsteam. Toen de verdachte de broodjeszaak verliet en de politie zag, sloeg hij onmiddellijk op de vlucht. De politie ging uiteraard meteen achter hem aan. Na een korte achtervolging te voet kon de betrokkene worden ingerekend en overgebracht naar de gevangenis.

De verdachte bleek een trekkende rol te hebben in cocaïnehandel. Hij was ook betrokken bij de invoer van een onderschepte lading van 124 kilogram cocaïne via de haven van Rotterdam.

Een collega in burger was gisteren goed wakker toen hij een broodje ging halen. Hij kreeg een drugscrimineel in de gaten die al een tijdje opgespoord werd na een vonnis bij verstek. De man van 28 zit nu wel achter de tralies. https://t.co/6W2d9AsfWL pic.twitter.com/wibs9voi3E Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link