Antwerpse actiegroep lanceert sms-bot die drugsdealers aan het lijntje houdt

26 oktober 2019

13u57

Bron: Belga 0 Het Antwerpse “Moeders tegen Drugs”, een actiegroep van moeders van verslaafde jongeren, heeft een opmerkelijk initiatief gelanceerd om dealers het leven zuur te maken. De “Dealerbot”, een sms-bot, doet zich voor als klant en probeert drugsdealers mee te sleuren in lange gesprekken die tot niets leiden. Zo wordt het verkoopssysteem van de dealers ontregeld. Het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert begripvol maar bezorgd op het initiatief.

"Moeders tegen Drugs" is een anoniem collectief. Naar eigen zeggen bestaat het uit moeders die elkaar gevonden hebben tijdens familiemeetings bij Reset, een verslavingsorganisatie in Antwerpen. "Enkele moeders die een kind hebben dat verslaafd is, besloten om zich via gerichte acties te verzetten tegen de manier waarop drugs in Antwerpen gepromoot worden", klinkt het.

Volgens de organisatie beschikken drugsdealers over uitgebreide databases met telefoonnummers van klanten en potentiële klanten. "Om hun waren aan de man te brengen sturen ze promotionele sms'jes", aldus Moeders tegen Drugs. "Eens je telefoonnummer in zo'n database belandt, word je bijna dagelijks bestookt met berichtjes." Verslaafden zouden op die manier worden aangezet tot meer drugsgebruik en wie probeert te stoppen, zou het door de stroom aan sms'en moeilijker krijgen om geen drugs meer te kopen. "Herval is slechts een sms'je verwijderd, en voor je het weet ben je alles dat je terug opbouwde weer kwijt", klinkt het.

Afspraken zonder klant

De "Dealerbot", een zelflerende AI, probeert dat systeem te ontwrichten door onder meer afspraken te maken waar dan geen klant opdaagt en door dealers uren lang aan het lijntje te houden. "Als een dealer een sms'je krijgt, weet hij niet meer of het een klant is of tijdverlies en wordt hij gedwongen om te gaan telefoneren", luidt de redenering. "En dat is makkelijker traceerbaar voor de politie.”

Bezorgdheid bij kabinet-De Wever

Het kabinet van burgemeester De Wever reageert begripvol, maar lijkt niet onverdeeld gelukkig met het initiatief. "We kennen de problemen van gewezen verslaafden die berichten van dealers blijven ontvangen, zelfs al worden nummers geblokkeerd en het eigen nummer veranderd", zegt zijn woordvoerder Johan Vermant. "We hebben dus alle begrip en respect voor ouders en ex-verslaafden die zich willen inzetten voor een betere aanpak van de drugsproblematiek." Vermant wijst erop dat ouders en ex-verslaafden al een sleutelrol spelen in de drughulpverlening en dat Antwerpenaars het veiligheidsbeleid mee kunnen ondersteunen door meldingen en tips aan de politie en via buurtinformatienetwerken.

"Het is echter iets anders wanneer mensen zelf een rechtstreekse lijn met het criminele milieu leggen", zegt Vermant. "Onze eerste bezorgdheid bij deze 'dealerbot' is dan ook de veiligheid en het welzijn van de initiatiefnemers. Het is daarom een goede zaak dat zij gisteren al contact hebben opgenomen met de lokale politie. Wij gaan aan onze politiediensten vragen om met hen rond de tafel te gaan zitten en te bekijken hoe dit initiatief op een veilige manier kan bijdragen tot ons antidrugsbeleid.”