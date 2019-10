Antwerpse (24) die beweert verkracht te zijn door man uit Luik wordt nu zelf vervolgd voor laster SVM

23 oktober 2019

13u12

Bron: Belga 0 Een Antwerpse vrouw (24) die een Luikenaar beschuldigde van verkrachting tijdens een verblijf in de Verenigde Staten wordt nu zelf vervolgd voor laster. De feiten zouden zich hebben afgespeeld op een avond met veel drank, maar van de Luikenaar werden geen DNA-sporen aangetroffen. Zijn advocaat vraagt een schadevergoeding van 12.000 euro.

De jonge vrouw uit Antwerpen en de man uit Luik verbleven in 2013 in de VS in het kader van een studentenuitwisselingsproject. In juli van dat jaar diende de vrouw klacht in tegen de Luikenaar wegens verkrachting. Hij werd in de VS opgepakt, maar uiteindelijk vrijgelaten wegens een gebrek aan bewijzen.

Geheugenverlies

De feiten zouden zich hebben afgespeeld tijdens een feestje waar veel alcohol werd geconsumeerd. De vrouw stemde aanvankelijk in met seks met een man. Van de feiten nadien herinnerde ze zich niet alles meer, maar ze diende wel een klacht in wegens verkrachting. Dat bleek ook het geval: er werden spermasporen van twee andere mannen aangetroffen.

Enkele jaren later -op 27 juli 2017- diende de Antwerpse opnieuw een klacht in bij de politie van Brasschaat tegen de man uit Luik. Hij werd opnieuw opgepakt en pas vrijgelaten op borg. Uiteindelijk werd het strafdossier afgesloten wegens een gebrek aan bewijs.

Parket vraagt vrijspraak

De Luikenaar heeft nu besloten om de vrouw te laten vervolgen wegens laster. Zijn advocaat eist 12.000 euro schadevergoeding.

Het parket vraagt de vrijspraak omdat de jonge vrouw toch het slachtoffer is geweest van een verkrachting en niet de intentie zou hebben gehad de Luikenaar schade toe te brengen. Ook haar verdediging pleitte de vrijspraak. De uitspraak valt op 20 november.