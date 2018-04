Antwerpse (24) beschuldigt student van verkrachting, maar wordt in Luik zelf vervolgd om laster mvdb

19 april 2018

17u24

De correctionele rechtbank van Luik heeft donderdag de vraag verworpen van een Antwerpse vrouw van 24 die wilde berecht worden voor een Nederlandstalige rechtbank. De vrouw, die twee maal klacht neerlegde tegen een jongeman die ze beschuldigde van verkrachting, moet zich verantwoorden voor laster.

De zaak komt voor in Luik op 19 september. De jonge vrouw uit het Antwerpse en de man uit de streek van Luik trokken in 2013 naar de VS om er een opleiding te volgen via de organisatie Étudiants Sans Frontières. In juli van dat jaar legde de vrouw tegen de man echter een klacht neer wegens verkrachting.

De jongeman werd in de VS gearresteerd, maar kwam later vrij door een gebrek aan bewijzen. De Antwerpse legde daarop een tweede klacht neer bij de politie van Brasschaat op 27 juli 2017. Ook hier werd de man opgepakt en later vrijgelaten onder voorwaarden. Het dossier strandde uiteindelijk op een buitenvervolgingstelling.

De jongeman uit het Luikse stapte vervolgens op zijn beurt naar de rechtbank om de vrouw te vervolgen wegens laster. De correctionele rechtbank van Luik weigerde het dossier door te geven aan de Nederlandstalige jurisdictie. De zaak wordt behandeld op 19 september.