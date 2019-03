Antwerps tramverkeer nog zeker tot morgenochtend verstoord door stormschade

11 maart 2019

14u42

Bron: Belga

Na het stormweer van gisteren loopt het bus- en tramverkeer vandaag in heel Vlaanderen weer normaal, behalve in de stad Antwerpen. Daar is er nog steeds hinder voor twee tramlijnen door een kabelbreuk, meldt De Lijn.