Antwerps tramverkeer hervat na ontsporing op Linkeroever

sam kg

22 augustus 2018

20u10

Bron: belga

6

In Antwerpen was vanavond tijdelijk geen tramverkeer mogelijk tussen de premetrostations Astrid en Diamant aan Antwerpen-Centraal enerzijds, en de halte P+R Linkeroever anderzijds. Dat meldt De Lijn. Oorzaak van de hinder was een ontspoorde tram op Linkeroever.