Antwerps stadsbestuur reikt hand aan klagers Zuiderdokken Werken liggen al 3 maanden stil Philippe Truyts

24 augustus 2018

13u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het Antwerps stadsbestuur past een aantal plannen voor de Gedempte Zuiderdokken aan en dient een bouwvergunning in voor de aanleg van een park. Daarmee hopen burgemeester Bart De Wever en schepen van Mobiliteit Koen Kennis ( beiden N-VA) “meer vertrouwen te scheppen in de buurt om alle obstakels weg te nemen”.

De werken aan parking Steendok liggen al drie maanden stil door een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het is onduidelijk hoe lang die juridische slag nog kan aanslepen.

"We hebben geprobeerd om het geschil met dialoog op te lossen, maar het finale succes kunnen we u niet melden”, zei De Wever vandaag. Om de zaak vooruit te helpen, heeft het college nu een aantal maatregelen genomen.

Verviersstraat

Een knelpunt is de Verviersstraat, waar een uitgang van de parking komt. Die uitrit wordt meer richting Waalse Kaai verschoven en krijgt een groendak. Verder wordt het hele circulatieplan tussen de Zuiderdokken en de Scheldekaaien bijgestuurd. De verzadiging van het verkeer in de Verviersstraat zou daardoor fors dalen.

De Wever beklemtoont wel dat er alleszins geen dading komt, waarbij een procedure wordt ‘afgekocht’. “We gaan burgers niet de leiding geven in het openbaar domein.”

Een van de andere problemen was het ontbreken van een bouwvergunning voor de bovengrondse aanleg van de Zuiderdokken. De stad dient nu een bouwaanvraag in. Zo ontstaan onder meer naast veel groen vier grote pleinen, waarvan het Waterpoortplein even groot wordt als de Grote Markt.

“We leggen hiermee een helder verhaal op tafel en zullen verder in overleg treden met de buurt”, besluit Koen Kennis.