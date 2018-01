Antwerps stadsbestuur op feestje Land Invest: integriteitsbureau verwerpt klacht van Groen ADN

11u34

Bron: De Morgen, Belga 13 Apache De Antwerpse afdeling van Groen diende een klacht in bij het stedelijke integriteitsbureau tegen het stadsbestuur in verband met "de dubieuze banden met vastgoedontwikkelaar Land Invest Group". De klacht die de partij Groen indiende tegen het Antwerpse stadsbestuur wegens onethische banden met projectontwikkelaar Land Invest wordt niet aanvaard. Dat heeft het integriteitsbureau van de stad beslist, zo schrijft De Morgen. Een opsteker voor Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), die zich in december nog “bijzonder verdrietig” toonde over het feit dat zijn integriteit door het slijk werd gehaald.

De heisa begon in november met een filmpje op nieuwswebsite Apache: verschillende N-VA’ers waren op het verjaardagsfeestje van ondernemer Erik van der Paal, de intussen ex-topman van Land Invest Group, in ‘t Fornuis gespot.

Het integriteitsbureau onderzocht of het Antwerpse stadsbestuur met zijn bezoek het Vlaamse gemeentedecreet schond - dat stelt dat een burgemeester of schepen kan afgezet worden bij ‘grove nalatigheid’ of ‘kennelijk wangedrag’ – en of het bestuur daarnaast de eigen gedragscode, gericht op het vermijden van alle schijn van partijdigheid met de privé, schond.

Niet dus, concludeerde het bureau. Het stadsbestuur heeft noch het gemeentedecreet, noch de eigen gedragscode geschonden en daarmee wordt de klacht van Groen verworpen. "Een meerderheid binnen het integriteitsbureau is van oordeel dat die schijn van partijdigheid op zich geen schending van de gedragscode is", zegt woordvoerster Annemie Breëns. "Over de passage in de code waarin staat dat ze er alles aan moeten doen om die schijn te voorkomen, vindt een meerderheid dan weer dat die onvoldoende gekaderd is en er te weinig instrumenten zijn voor de collegeleden om dat aan te tonen."

Aanbevelingen

Het integriteitsbureau formuleert daarom twee aanbevelingen aan het stadsbestuur. Zo moet de "te vage" gedragscode van de stad verder uitgewerkt worden, zodat duidelijker wordt wat kan en wat niet. Daarnaast beveelt het de oprichting van een register aan waarin de burgemeester en zijn schepenen hun ontmoetingen met de privé aangeven, zodat er meer transparantie is. "Dat bestaat ook al in de VS en Europa: collegeleden lijsten daarin hun contacten met de privésector op. Daar kan ook aan toegevoegd worden wat het doel was van een contact en achteraf een evaluatie van wat het heeft opgeleverd."

De Wever: "Grondig bestuderen"

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) "respecteert" de beslissing van het stedelijke integriteitsbureau om de klacht van Groen tegen het stadsbestuur in verband met het etentje van bouwpromotor Erik Van der Paal te verwerpen, laat hij via zijn woordvoerder weten. "Het bureau heeft ook waardevolle aanbevelingen gedaan om de gedragscode, zoals die door het vroegere bestuur werd ingevoerd, omvattender te omschrijven", zegt hij. "We gaan deze nu grondig bestuderen."

De Wever wijst erop dat het integriteitsbureau unaniem van oordeel is dat er geen schending gebeurd is van de gedragscode voor collegeleden en dat er geen sprake is van wangedrag of nalatigheid ten opzichte van het gemeentedecreet. "We gaan er met deze uitspraak ook van uit dat alle partijen het belang inzien van sereniteit in het politieke debat en dat respecteren."

Samen "blij met oproep voor meer transparantie"

Samen, het project van Groen, sp.a en onafhankelijken in Antwerpen, is naar eigen zeggen blij dat het integriteitsbureau naar aanleiding van de klacht van Groen tegen het stadsbestuur oproept tot meer transparantie rond het onderhouden van contacten met de privésector.

"We aanvaarden dat het college volgens het integriteitsbureau geen grove fout heeft gemaakt", zegt gemeenteraadslid Joris Giebens, die de klacht indiende. "Tegelijkertijd zegt het bureau dat de gedragscode op dit ogenblik onvoldoende helder is om een uitspraak te doen over de schijn van partijdigheid."

Samen ondersteunt de oproep van het integriteitsbureau om een duidelijk register bij te houden van alle ontmoetingen tussen collegeleden en de privésector, inclusief een verslag van de gesprekken in kwestie. "Onze klacht is er gekomen om meer openheid en transparantie te krijgen in de relaties die het stadsbestuur onderhoudt met de privé", stelt Giebens. "Dat is een goede zaak. We roepen het Antwerpse stadsbestuur op deze aanbevelingen ter harte te nemen en er snel werk van te maken."

Volgens Giebens is het "belangrijk dat er bij stadsontwikkelingsprojecten genoeg afstand bestaat tussen beleidsvoerder en ontwikkelaar en dat de contacten tussen beiden in alle transparantie verlopen". Samen herhaalt tot slot zijn oproep om alle niet-publieke documenten over de lopende stadsontwikkelingsprojecten openbaar te maken.