Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws stapt uit consultancybedrijf

17u42

Bron: Belga 0 BELGA Tom Meeuws (sp.a). Voorzitter van sp.a Antwerpen Tom Meeuws stapt uit zijn consultancybedrijf EV Consult. Dat meldt De Tijd. Meeuws kwam afgelopen weekend in het oog van de storm terecht omwille van nauwe contacten met de vastgoedsector.

Vorige week had Meeuws in een opiniestuk nog de vastgoedconnecties van het Antwerpse bestuur gehekeld. "Wie veel hoger of groter wil bouwen dan toegestaan, schuift met de bevoegde schepen aan tafel", klonk het. "De immocratie heerst hier."

