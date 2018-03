Antwerps sp.a-boegbeeld Tom Meeuws belegde zelf in appartement TT

Bron: De Morgen 37 Hij had dit weekend forse kritiek op appartementen die " enkel voor beleggers en niet voor de reëel bestaande noden van de Antwerpenaar" bedoeld zijn. Maar nu blijkt dat Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws zelf in een Antwerps appartement heeft belegd. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Meeuws bevestigt dat hij na de afbetaling van zijn huis een appartement heeft gekocht in een woontoren aan het Antwerpse Park Spoor Noord. Pittig detail: de toren werd gebouw door Impact Vastgoed, dat deel uitmaakt van bouwpromotor Land Invest. Meeuws kwam vorig jaar al in de problemen na uitgelekte sms'jes van hem naar de promotor.

Meeuws zei in een interview met De Morgen dit weekend dat er in Antwerpen "niet voor de reëel bestaande noden van mensen" gebouwd wordt. "Meestal gaat het om kleine appartementjes die gericht zijn op beleggers. Je moet 's avonds maar eens kijken hoe weinig licht er in die torens brandt."

Nu blijkt Meeuws zelf een appartement te hebben in zo'n toren, maar dat van hem is groter en was tot nu toe altijd bewoond, geeft hij aan. "Voor alle duidelijkheid: ik heb nooit gezegd dat ik tegen eigendom of verhuren ben", zegt de sp.a-kopman nu. "Wel tegen kleine, dure appartementen die in Antwerpen worden opgetrokken en verkocht aan beleggers om daarna leeg te blijven staan. We hebben het gekocht toen ons huis was afbetaald", zegt hij. "Het was dat of een spaarboekje."