Antwerps schepencollege schrapt naam Delwaidedok nu al TT

15 februari 2019

13u28

Bron: Belga 0 Het Antwerpse schepencollege heeft beslist de naam van het Delwaidedok in de haven nu al te schrappen en niet te wachten op het advies van een wetenschappelijk comité. Uit onderzoek was gebleken dat Antwerps oorlogsburgemeester Leo Delwaide “een actieve rol” in de Jodenrazzia’s heeft gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Na lectuur van het boek was de zaak duidelijk: de naam is niet houdbaar”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). Een nieuwe naam is er nog niet.

Het was oppositiepartij Groen die maandag in De Morgen de oproep lanceerde om de naam van het Delwaidedok te herzien. Aanleiding waren recente bevindingen van Herman Van Goethem, historicus en rector van de Universiteit Antwerpen, dat de christendemocratische burgemeester Leo Delwaide in 1942 “een actieve rol” heeft gespeeld in zowel de organisatie als de uitvoering van de Jodendeportaties vanuit Antwerpen. Tot nu toe werd aangenomen dat Delwaide enkel had toegekeken. Delwaide zou onder meer een reorganisatie van de Antwerpse politie hebben doorgevoerd, waarbij de ‘zwarte’ agenten zo veel mogelijk in de Joodse wijk rond het Centraal Station werden geconcentreerd.

In de loop van de dag roerden een aantal stemmen uit de Antwerpse coalitie – niet toevallig politici met een Joodse achtergrond zoals André Gantman (N-VA), Claude Marinower (Open Vld) en Michael Freilich (N-VA) - zich in het debat door het voorstel van Groen te steunen. Michael Freilich: “Enerzijds is het niet haalbaar dat tientallen straten en monumenten in dit land van naam veranderen, anderzijds moeten we respect betonen voor de slachtoffers van de Holocaust en hun nazaten hier bij ons. Mijn eigen grootvader werd in de straten van Antwerpen opgepakt door de politie en de Gestapo, ik weet dus uit eerste hand waar het over gaat.”

Het Antwerpse stadsbestuur, dat in eerste instantie afwachtend had gereageerd, liet later op in een reactie weten dat het advies zou vragen aan het comité dat de stad begeleidt rond de herdenking van en herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Vandaag is dus beslist dat er niet op de bevinden gewacht wordt om de naam alvast te schrappen.