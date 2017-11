Antwerps schepencollege bezoekt feestje vastgoedontwikkelaar, Groen dient klacht in bij integriteitsbureau rvl

Bron: Apache, Belga 0 Apache.be Een beeld uit het filmpje van Apache.be waarop te zien zou zijn hoe burgemeester Bart De Wever en schepen Koen Kennis toekomen op het verjaardagsfeest van bouwpromotor Erik Van der Paal. De Antwerpse afdeling van Groen dient een klacht in bij het stedelijke integriteitsbureau tegen het stadsbestuur in verband met "de dubieuze banden met vastgoedontwikkelaar Land Invest Group". De klacht komt er volgens de partij nadat nieuwssite Apache een filmpje online zette waarop een groot deel van het schepencollege te zien is terwijl het zou arriveren op een privé-verjaardagsfeestje van een lobbyist van Land Invest Group.

Volgens de nieuwssite organiseerde bouwpromotor Erik Van der Paal op 20 oktober een diner in het Antwerpse sterrenrestaurant 't Fornuis. Daarop zouden verschillende prominente politici van het Antwerpse stadsbestuur te zien zijn, waaronder burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepenen Koen Kennis, Fons Duchateau, Rob Van de Velde (allen N-VA), Caroline Bastiaens en Marc Van Peel (beide CD&V).

"De gedragscode bepaalt dat collegeleden er zich bewust van moeten zijn dat het aannemen van uitnodigingen voor bijzondere gebeurtenissen de schijn van partijdigheid kan wekken en zij er alles aan moeten doen om die schijn te voorkomen" vindt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. De aanwezigheid van de collegeleden op het feestje druist hier volledig tegenin, stelt hij nog, en "toont de nauwe banden tussen het Antwerpse stadsbestuur en projectontwikkelaar Land Invest Group".

belga Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens.

Groen wijst erop dat Land Invest Group van het huidige stadsbestuur een vergunning kreeg voor een omstreden project op de Tunnelplaats in de Antwerpse binnenstad en er momenteel nog gesprekken lopen met de stad en het stedelijk vastgoedbedrijf AG Vespa rond een project op de Slachthuissite.

De Wever: "Te belachelijk om op te reageren"

Burgemeester Bart De Wever laat via zijn woordvoerder weten dat hij de kwestie "te belachelijk om op te reageren" vindt. Ook CD&V-schepen Van Peel wil donderdagavond niet reageren op de klacht. Aan Apache had Van Peel na de publicatie van het filmpje nog laten weten dat "zijn beoordelingsvermogen absoluut niet beïnvloed wordt door zijn aanwezigheid op een verjaardagsfeestje".

Geert Versnick

Bouwpromotor Van der Paal is volgens Apache een stille vennoot in de Land Invest Group, een projectontwikkelaar die verschillende bouwprojecten in Antwerpen heeft uitgevoerd. Andere aanwezigen waren volgens de nieuwssite Geert Versnick, de Gentse Open Vld'er die in opspraak kwam, Luc Joris, een PS'er en (voormalige) vertrouweling van Elio Di Rupo die twee jaar geleden al zijn mandaten neerlegde nadat bekend was geraakt dat hij om fiscale redenen over een vennootschap in Luxemburg beschikte, en Jean-Claude Fontinoy, de rechterhand van Didier Reynders (MR).

Nog aanwezig volgens Apache: de advocaten Walter Damen en Omar Souidi. Zij eisen respectievelijk namens Land Invest Group en namens de ex-kabinetschef van Bart De Wever samen 350.000 euro schadevergoeding van nieuwssite Apache omwille van eerdere berichtgeving over vermeende omstreden vastgoeddeals in Antwerpen.

