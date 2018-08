Antwerps premetroverkeer verstoord door verdacht pakket ADN

01 augustus 2018

10u24

Bron: Belga 0 In Antwerpen heeft de politie de Pelikaanstraat ter hoogte van het Centraal Station afgesloten na de vondst van een verdacht pakket.

Voor het treinverkeer is er geen impact, maar het premetrostation Diamant wordt tot nader order niet bediend en ook het busverkeer wordt omgeleid.



Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om het verdacht pakket te inspecteren. De lokale politie benadrukt dat er geen reden is tot paniek. "De situatie is veilig, maar we behouden de perimeter nog even tot de ontmijningsdienst haar werkzaamheden heeft afgerond", klinkt het.

De situatie is veilig, maar we behouden de perimeter nog even, tot de ontmijningsdienst DOVO haar werkzaamheden heeft afgerond. Bedankt voor het geduld en begrip. De treinen rijden gewoon. #CentraalStation https://t.co/ejtz1eo11J Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

