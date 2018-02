Antwerps postkantoor ontruimd na vondst van wit poeder rvl

19 februari 2018

15u17

Bron: Belga 0

In Antwerpen is het kantoor van Bpost in de Wilgenstraat maandagmiddag ontruimd nadat er een pakket met wit poeder was aangetroffen. Dat zegt de lokale politie. De omstandigheden zouden niet meteen verdacht zijn, maar de brandweer is voor alle zekerheid ter plaatse geroepen om het product te inspecteren.