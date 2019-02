Antwerps parket vraagt dwangsom van 500.000 euro als VTM ‘Cold Case' toch uitzendt Wouter Hertogs

07 februari 2019

12u27 0 Deze voormiddag is voor de Brusselse kortgedingrechter gepleit over het VTM-programma Cold Case. Het Antwerps parket heeft een eenzijdig verzoekschrift ingediend om de eerste aflevering van de vijfdelige misdaaddocumentaire tegen te houden. “Cold Case mag niet uitgezonden worden tot het gerechtelijk onderzoek afgelopen is”, aldus de advocaat van het Antwerps parket. Als de uitzending er toch komt, wordt een dwangsom van maar liefst 500.000 euro gevraagd. “Moeten we dan nog eens 22 jaar wachten op een resultaat”, repliceerden de advocaten van VTM en Nieuwshuis gevat.

Het Antwerps parket verwijt het productiehuis “deloyaal handelen”. “Zonder enig overleg willen ze dit uitzenden”, pleitte Bernard Derveaux voor het parket. “We hebben dan ook de grootste twijfels over de wijze waarop dit programma tot stand is gekomen. Men wil absoluut tot een bepaald resultaat komen, welke middelen men hiervoor ook moet aanwenden.” De advocaat spreekt van bepaalde “onjuistheden en onwaarheden” in de uitzending. Welke die zijn kon hij niet zeggen. “Ook wij moeten ons houden aan het geheim van het onderzoek”, voegde hij eraan toe.

Bij VTM en Nieuwshuis spreken ze het pleidooi resoluut tegen. “Er is meermaals overleg geweest met het Antwerps parket. Journalist Kurt Wertelaers heeft zelf het parket op de hoogte gesteld en de info die hij vergaard had na een eigen onderzoek in 2016, meegedeeld aan het parket. Hierna is het onderzoek heropend. Bovendien heeft het productiehuis er alles aan gedaan om het parket ter wille te zijn. Zo hebben ze inzage in de eerste aflevering gekregen en zijn er zelfs bepaalde beelden verwijderd”, aldus hun advocaten. “De taak van de pers is kritisch zijn, ook tegen gerecht en magistratuur. Als er mogelijke fouten zijn gemaakt, zal de aansprakelijkheid achteraf vastgesteld worden. Maar censuur kan en mag niet.”

De kortgedingrechter doet uitspraak in de loop van de namiddag.