Antwerps OCMW vroeg Syrische regime om hulp in strijd tegen sociale fraude van vluchtelingen JL

05 september 2018

15u45 1 Het OCMW van Antwerpen heeft in 2015 contact gehad met de Syrische ambassade om na te gaan of zij informatie zouden kunnen verstrekken over inkomsten of eigendommen van Antwerpse OCMW-klanten in Syrië. Dat zegt Antwerps Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien in een interview met Knack. Een kwartaalrapport bevestigt die informatie, al lijkt er geen navraag te zijn gebeurd naar concrete personen.

Van Besien noemt het in een bijkomende reactie "heel verontrustend" dat de controle- en inspectiedienst van het Antwerpse OCMW aan een regering van een land in burgeroorlog - het regime van Bashar al-Assad - heeft gevraagd of die wilde meewerken om informatie over inkomsten en eigendommen van (gevluchte) burgers te bezorgen.

In een kwartaalrapport van het OCMW staat inderdaad dat in het kader van de strijd tegen sociale fraude een mail werd verstuurd naar de ambassades van Syrië, Armenië, Afghanistan, Marokko, Irak, Nigeria, Rusland, Georgië, Congo en Kosovo. "De ambassade van Syrië antwoordde dat er geen registratie bestaat", luidt het vervolgens kort.

Uitkering of toelage

Volgens OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) was de mail in kwestie "niet bedoeld om een huis in oorlogsgebied in rekening te brengen bij de berekening van leefloon, maar wel bijvoorbeeld om te kijken of ze een uitkering of toelage hebben van de overheid". "Een vlucht naar hier kost 10.000 à 20.000 euro", stelt Duchateau. "Waar komt dat geld vandaan? Is er nog een bankrekening met buitenlandse valuta? Dat brengen we in kaart en we onderzoeken alle mogelijkheden om dat ernstig te kunnen doen."