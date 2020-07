Antwerps gouverneur: "Moeten tijd winnen tot er een vaccin is” TTR HLA

Bron: Belga 1 Volgens Antwerps gouverneur Cathy Berx moeten we "allemaal samen tot een strategie komen waarin we met het virus kunnen leven" en op die manier "tijd winnen tot er een vaccin is". Dat zegt ze in een open brief aan de Antwerpenaar op de voorpagina van Gazet Van Antwerpen.

Berx stelt dat de provincie Antwerpen voor een "ongekende uitdaging" staat door de nieuwe golf van coronabesmettingen. "Ik vraag iedereen om creatief te zijn in het verslaan van het virus, niet in het omzeilen van maatregelen", zegt ze. "Het belangrijkste blijft dat het coronavirus een zo grote impact kan hebben op een mensenleven. Mensen kunnen zwaar ziek worden, op intensieve zorgen belanden en ook als ze weer herstellen daar de gevolgen van dragen voor lange tijd, misschien voor de rest van hun leven. Het virus spaart niemand, ook jonge mensen kunnen ernstig ziek worden.”

In principe wordt woensdag de reeks extra coronamaatregelen in de provincie Antwerpen van kracht, nadat de diensten van Berx die sinds de aankondiging van maandagavond hebben zitten vertalen tot een juridisch document. Het gaat onder meer om een sluiting van de horeca om 23 uur, een avondklok van 23.30 uur tot 6 uur, een verbod tot contactsport en (voor volwassenen) ploegsport, een algemene mondmaskerplicht op het openbaar domein en waar je geen afstand kan houden en verplicht telewerken indien mogelijk. Specifiek in de stad Antwerpen en een aantal andere door het virus getroffen gemeenten zijn ook alle evenementen en feesten afgelast en moeten fitnesscentra dicht.

Veel besmettingen zijn terug te voeren tot feesten, soms een aantal tot één enkel feest Cathy Berx, Antwerps provinciegouverneur

“Veel besmettingen zijn terug te voeren tot feesten, soms een aantal tot één enkel feest”, zegt Berx woensdag nog in een interview met GVA. “Het virus is kleurenblind. Voor een stuk zagen we dat in de Marokkaanse gemeenschap, maar net zo goed daarbuiten, tot over heel de provincie. Vooral trouwfeesten hebben een rol gespeeld. De avondklok komt er nu omdat mensen losser worden in de omgang en de veilige afstand niet meer bewaren naarmate het later wordt en ze meer gedronken hebben.”

Berx kreeg dinsdag op een nieuw provinciaal crisisoverleg te horen dat het aantal besmettingen in de provincie Antwerpen op het ogenblik van de versoepelingen nog vrij hoog was. “Het virus was nog sterk maar sluimerend aanwezig”, zegt ze. “Dat heeft na de versoepelingen geleid tot een snelle verspreiding. Voor Antwerpen kwamen de versoepelingen veel te vroeg.” Door een gebrek aan gedetailleerde data is die info nu pas bekend, stelt Berx. Intussen zou het nog maar weinig zin hebben om clusters van besmettingen precies te detecteren. “Het virus is breed en wijdverspreid aanwezig”, zegt Berx. “Het aantal besmettingen stijgt in heel het land, maar de helft daarvan zit in onze provincie. Dat is veel.”

Wat wél belangrijk blijft volgens de gouverneur is dat mensen die besmet zijn effectief worden geïsoleerd. “We horen van artsen dat er nog zijn die toch nog gaan werken of buitenkomen”, zegt Berx. “Ik denk dat ze zich te weinig rekenschap geven van de risico’s of ze zijn onwetend. Zeker als ze zich niet ziek voelen.”

Vroeger ingrijpen niet mogelijk

Berx wijst er ten slotte op dat vroeger ingrijpen op lokaal niveau niet kon, omdat het juridisch kader daarvoor pas van vrijdag dateert en er pas maandag informatie was over besmettingen op wijk- en straatniveau. Er was ook geen alarm van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid, wat volgens Berx eigenlijk nodig was om in te grijpen. “Ik heb ook uitgelegd dat in Duitsland en Groot-Brittannië de bevoegdheden nationaal en regionaal precies zijn uitgewerkt en dat voor regionale maatregelen er criteria, drempels, bestaan die overal gelijk zijn”, zegt ze. “Bijvoorbeeld: bij x aantal besmettingen een lokale lockdown. Bij ons zijn er wel draaiboeken, maar die precieze criteria zijn er nog niet.”

