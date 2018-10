Antwerps gerecht legt beslag op spaargeld en huis Borgerhoutse haatprediker Tarik Ibn Ali LVA

19 oktober 2018

06u00

Bron: Belga 0 Het Antwerpse gerecht heeft een fraude- en witwasonderzoek geopend tegen de beruchte Borgerhoutse haatprediker en terreurverdachte Tarik Ibn Ali - echte naam: Tarik Chadlioui - en zijn echtgenote. Ze worden verdacht van socialezekerheidsfraude en het witwassen van geld, schrijft Gazet Van Antwerpen vrijdag.

Het gerecht liet onlangs al bewarend beslag leggen op de spaartegoeden (zo'n 100.000 euro) van het echtpaar. De gelden zijn vermoedelijk afkomstig van een 'fundraising' die werd georganiseerd door de Nederlandse salafistische internetzender Islaam.tv voor Chadlioui. Die zit nog altijd in een Spaanse cel omdat hij ervan verdacht wordt jonge moslimradicalen te hebben aangezet tot een aanslag op Mallorca.

Het Antwerpse gerecht ontdekte ook dat het echtpaar in ons land nog altijd kinderbijslag ontving, hoewel het gezin met negen kinderen al enkele jaren in het Engelse Birmingham bleek te wonen. Daarvoor resideerde het een tijd in Egypte, maar officieel zouden ze wel in Antwerpen ingeschreven zijn. Tarik Chadlioui en zijn echtgenote bleken ook nog een woning te bezitten in Borgerhout.

"Zowel de gelden op de bankrekening als de woning werden in beslag genomen", zegt het parket in de krant.

Er loopt volgens Gazet Van Antwerpen trouwens nog een fundraisingcampagne om de borg van Chadlioui in Spanje te kunnen betalen.