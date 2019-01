Antwerps Fakkeltheater zet jongeman met beperking buiten omdat hij vertoning “systematisch verstoorde” kg

10 januari 2019

16u00

Bron: Belga 0 De directie van het Antwerpse Fakkeltheater wordt overspoeld door negatieve reacties, nadat zaterdagavond een incident plaatsvond met een jongeman met een verstandelijke beperking. De twintiger werd samen met zijn begeleider gevraagd om de zaal te verlaten omdat hij het concert Ode an die Freunde "systematisch verstoorde" door de enthousiaste geluiden die hij maakte. De directie verdedigt de beslissing.

De jongeman is de broer van socioloog Thijs Dillen, die in een opiniestuk in De Standaard gisteren teleurgesteld reageerde op het incident. "Cultuurhuizen moeten zich bewuster zijn van hun handelen om uitsluiting en discriminatie te voorkomen", vindt hij. "Door iemand met een beperking buiten te zetten, maak je een foute keuze. Het voelt dehumaniserend.”

“Enkel reactie op gedrag”

Algemeen directeur van het Fakkeltheater Sam Verhoeven verdedigt vandaag de beslissing. "Niemand is buiten gezet omdat hij een persoon is met een beperking, er is enkel gereageerd op gedrag", stelt hij. "De verantwoordelijke voor het theater en de producent van de voorstelling hebben terecht een einde gemaakt aan de systematische verstoring van de vertoning op de, volgens de begeleidende persoon zelf, enig mogelijke wijze, namelijk de vraag om de ruimte te verlaten. Wij hebben ook een verantwoordelijkheid naar àlle andere 148 aanwezigen.”

Verhoeven noemt het "de algemeen geldende en erkende norm" dat mensen in rust en stilte van een voorstelling kunnen genieten. “Wanneer beperkingen die personen hebben, meebrengen dat zij niet anders kunnen dan een voorstelling ernstig storen, kan een theater daar niet altijd aan tegemoetkomen. Dat is het enige wat gebeurd is", zegt hij. "De morele verontwaardiging die men over ons uitstrooit is niet terecht, en doet afbreuk aan alle inspanningen die het Fakkeltheater systematisch levert om zoveel mogelijk personen met een beperking in zoveel mogelijk omstandigheden te verwelkomen."