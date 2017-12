Antwerps diamantschepen Van Campenhout steunt uitspraak Trump over Jeruzalem als hoofdstad Israël EB

19u14

Bron: Belga 0 Klaas De Scheirder Antwerps diamantschepen Ludo Van Campenhout (N-VA). Antwerps diamantschepen Ludo Van Campenhout (N-VA) noemt de verklaring van Amerikaans president Donald Trump dat Jeruzalem voor de Verenigde Staten de hoofdstad van Israël is, "heel positief". Dat meldt het tijdschrift Joods Actueel en Van Campenhout bevestigt zijn uitspraak aan Belga.

"Ik blijf wel voorstander van een tweestatenoplossing", aldus Van Campenhout. "Maar de niet-erkenning van Jeruzalem als hoofdstad heeft toch ook nooit tot vrede geleid?"

Van Campenhout verduidelijkt in een reactie dat hij de verklaring van Trump niet wil veroordelen omdat het gaat om een bevestiging van een beslissing van het Amerikaanse Congres in 1995. "Amerika is een democratie, wie ben ik om een beslissing die destijds democratisch is genomen te bekritiseren", zegt hij.

Volgens Joods Actueel verklaarde Van Campenhout ook dat hij mee zou "feestvieren" als hij nu in Jeruzalem was, maar dat nuanceert hij. "Ik heb gewoon gezegd dat ik met Pasen naar daar ga", zegt hij.