Antwerps burgemeester De Wever gedenkt slachtoffers Switel-brand 25 jaar geleden

KVDS

31 december 2019

17u11

Bron: Belga

0

Het is precies 25 jaar geleden dat in Antwerpen brand uitbrak in een feestzaal van het toenmalige Switel-hotel, met 15 dodelijke slachtoffers tot gevolg. Een echt herdenkingsmoment is er niet, maar burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat in een mededeling weten dat de verjaardag van het drama hem laat stilstaan bij zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle Antwerpenaren. Hij dankt ook al wie zich destijds en in de nasleep ervan inzette voor overlevenden van de ramp.