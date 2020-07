Antwerps burgemeester Bart De Wever is blij met “hernieuwde eenheid van commando”: “Extra maatregelen zullen strikt worden gehandhaafd” IB

28 juli 2020

01u26

Bron: VTM Nieuws 0 De Antwerpse burgemeester Bart De Wever is blij met de nieuwe maatregelen die in de provincie Antwerpen werden aangekondigd om de tweede golf van het coronavirus in te dammen. Dat zegt hij in een interview met VTM. De burgemeester is van plan om de bijkomende maatregelen strikt te handhaven om te voorkomen dat het virus opnieuw de kwetsbare oudere generaties bereikt. “Dat mogen we absoluut niet nog eens meemaken.”



“De aanjager van de tweede coronagolf blijkt heel duidelijk het recreatieve leven te zijn”, zegt De Wever. “Spijtig genoeg met een eerste golf in Antwerpen. We moeten dus in dat recreatieve leven ingrijpen en de avondklok is daar een onderdeel van: om 23 uur sluiten de cafés en de restaurants. Om 23:30 moet je in principe binnen zijn, dan eindigt het sociale leven op straat en in de horeca. Thuis doe je wat wil, maar als je dan nog op straat komt, is het om een essentiële of een professionele verplaatsing te doen. Als je besluit in de parken of op de kaaien door te feesten, dan ga je boetes krijgen: zo eenvoudig is het.”

Geen tweede lockdown

Volgens De Wever gaat het niet om een tweede lockdown. “De economie blijft doordraaien, de winkels blijven open, de horeca wordt niet gesloten: dat kunnen we geen tweede keer aan en dat lijkt mij ook totaal niet zinvol. Maar daar waar de broeihaarden zich situeren, waar de tweede golf begon – dat weten we vrij precies – op die aspecten van het openbare leven moeten we wel ingrijpen.” Daarmee gaat het volgens De Wever vooral over het sociale leven. “De manier waarop we met elkaar omgaan is heel duidelijk. We komen heel dichtbij de mensen die we blindelings vertrouwen. We gaan op café, drinken een beetje… de afstand wordt niet meer gerespecteerd. Er zijn trouwfeesten geweest, de shishabars, fitnesscentra… dat zijn de haarden van verspreiding geweest in bepaalde wijken van de stad. En dan waaiert het verder uit…”

De vorige Nationale Veiligheidsraad was voor mij een ontgoocheling. Men heeft dan een nieuwe bijeengeroepen, maar wij hebben dat niet afgewacht. Wij hebben lokaal onze verantwoordelijkheid opgenomen met de maatregelen die er nu zijn Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen

Op de vraag of er te laat ingegrepen is, antwoordt De Wever ontkennend. “Achteraf kan je natuurlijk altijd zeggen dat het te laat is. De maatregelen zijn genomen die er genomen zijn. De vorige Nationale Veiligheidsraad was voor mij een ontgoocheling. Men heeft dan een nieuwe bijeengeroepen, maar wij hebben dat niet afgewacht. Wij hebben lokaal onze verantwoordelijkheid opgenomen met de maatregelen die er nu zijn. Ik ben blij dat er wat dat betreft terug een beetje eenheid van commando is en dat er terug strakkere maatregelen zijn ingegaan.”

Handhaving strengere regels

“Het stedelijk leven valt te handhaven als de regels helder zijn. Men heeft ook rond het mondmasker een verstrenging doorgevoerd. Na contact met virologen heb ik gezegd dat je een mondmasker op zak moet hebben en moet dragen als het druk is. Dat is een virologische logica. Constant een mondmasker dragen is eigenlijk niet goed: je zit aan je gezicht te prutsen en respecteert de afstand niet meer, want je voelt je veilig. Maar men heeft nu een andere logica gevolgd: je moet het masker in principe altijd dragen. Dat is vooral een handhavingslogica: dat is voor de politie vrij helder, daar kan je niet over discussiëren en dat kan je inderdaad handhaven.”

“Essentiële of niet-essentiële verplaatsingen: dat is daarentegen bijna onmogelijk te handhaven, uitgezonderd in de nachtelijke uren, wanneer niet zo heel veel mensen zich professioneel hoeven te verplaatsen.”

Feestjes op de valreep

Vreest De Wever nog extra feestjes deze nacht en morgen? “Ik mag hopen dat niemand nog zo gek is om dat nog te doen. We hebben dat gezien bij de eerste lockdown en veel mensen zijn toen effectief besmet geraakt. Ik zie in de stad ook dat veel jongeren corona blijkbaar beu zijn. Bij het eerste weekend van de handhaving van de eerste golf zijn meer dan dertig cafés gesloten: dan weet je wel genoeg. Die jonge cohorten willen leven, hun zomer beleven… Daar heb ik alle begrip voor, maar zij moeten wel weten dat ze de besmettingen die zich nu binnen hun groep voordoen, overbrengen op de vijftigjarigen, dat zijn hun ouders. De volgende stap is dat het virus de generatie daarboven bereikt en zo terug in onze woonzorgcentra raakt. Dan kennen we de gevolgen en dat mag in Antwerpen absoluut niet gebeuren. We mogen absoluut niet meemaken dat het virus terug de kwetsbare generaties bereikt en dat we opnieuw dramatische beelden gaan zien.”

