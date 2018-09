Antwerps burgemeester Bart De Wever gealarmeerd: "Cocaïnemaffia staat op punt politieke invloed te kopen" LVA

03 september 2018

05u56 0 Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever waarschuwt voor de enorme invloed van de cocaïnemaffia in zijn stad. Uit een vertrouwelijk politierapport blijkt dat de drugsmaffia nu zelfs op het punt staat politieke invloed te kopen. Dat zegt hij in een interview met de Nederlandse Volkskrant.

Antwerps burgemeester Bart De Wever is gealarmeerd over de toenemende macht van de cocaïnemaffia in Antwerpen. Die macht breidt zich hoe langer hoe meer uit van de criminele onderwereld naar de legale bovenwereld. Dat wordt bevestigd in een vertrouwelijk politierapport.

De haven van Antwerpen speelt een kwalijke rol: die is zo lek als een vergiet, aldus De Wever. De helft van de cocaïne die Europa binnenkomt, passeert langs Antwerpen. De cocaïne is voornamelijk bestemd voor Nederland.

Geld is wat de cocaïnemaffia in Antwerpen drijft. 900.000 euro in 18 minuten: zoveel kan een havenarbeider verdienen als hij zich over een lading cocaïne ontfermt, zegt de Antwerpse burgemeester, die een plan van aanpak heeft klaarliggen dat deze week in werking treedt.

