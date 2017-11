Antwerps arrest in zaak Omega Diamonds verbroken, dossier verhuist naar hof van beroep Gent EB

Bron: Belga 0 Thinkstock Archiefbeeld. Het Hof van Cassatie heeft het arrest verbroken dat het Antwerpse hof van beroep had uitgesproken over de miljardenclaim van Douane en Accijnzen tegen het diamantbedrijf Omega Diamonds en elf medebeklaagden. Dat meldt de verdediging van het diamantbedrijf. In zijn arrest had het hof van beroep geoordeeld dat het reglementeren van de invoer van ruwe diamant door vergunningen in strijd is met het Europees recht en de miljardenclaim moest afgewezen worden maar volgens het Hof van Cassatie heeft het Antwerpse hof een te beperkt onderzoek gevoerd van de feiten.

Omega Diamonds voerde tussen 2003 en 2008 364 zendingen ruwe diamant uit Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten in. Volgens Douane en Accijnzen had het diamantbedrijf de invoervergunningen daarvoor verkregen op basis van onvolledige en onjuiste informatie over de oorsprong, waarde en leverancier van de diamanten, wat door Omega Diamonds werd betwist.

Douane en Accijnzen had Omega Diamonds, de oprichters Sylvain G. en Arye L., vertrouwenspersoon Marc M., de financiële experts Andy B. en Yves V.D.V., de firma Tulip Diamonds in Dubai en zaakvoerders van firma's uit Genève en Dubai gedagvaard en vorderde liefst 4,6 miljard euro: de tegenwaarde van de ingevoerde diamanten plus dan nog een boete van 2,29 miljard euro.

Zowel de correctionele rechtbank als het hof van beroep oordeelden echter dat de claim moest afgewezen worden. De invoer van ruwe diamant wordt in België immers gereglementeerd door een stelsel van vergunningen, wat de handel bemoeilijkt. Het hof van beroep oordeelde dat die Belgische regelgeving in strijd is met het Europees recht, omdat dergelijke handelsbelemmerende maatregelen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie.

Volgens het parket-generaal bij het Hof van Cassatie had het hof van beroep bij de beoordeling van zijn bevoegdheid geweigerd een belangrijk proces-verbaal te bestuderen en had het daarom een te beperkt onderzoek gevoerd van de feiten.

"Dat klopt niet", pleitte de verdediging vorige week nog. "Het hof van beroep kon zijn bevoegdheid enkel beoordelen op basis van de dagvaarding. Het kon het proces-verbaal daarbij gebruiken om de dagvaarding te verduidelijken maar niet om zijn bevoegdheid uit te breiden. Bovendien heeft het hof van beroep wel degelijk rekening gehouden met dat proces-verbaal."

Het Hof van Cassatie heeft vandaag echter het parket-generaal gevolgd in diens vordering en het Antwerpse arrest verbroken. Het hele dossier moet nu opnieuw gepleit worden voor het Gentse hof van beroep.

Omega Diamonds vertrouwt in rechtsgang bij Gents hof

Het diamantbedrijf Omega Diamonds vertrouwt in de verdere rechtsgang bij het Gentse hof van beroep nu het Hof van Cassatie het arrest van het Antwerpse hof van beroep over haar geschil met Douane en Accijnzen heeft verbroken. Dat meldt meester Joris Bulteel, advocaat van het bedrijf. De advocaat wijst er ook op dat het cassatiearrest geen afbreuk doet aan de de grond waarop de vrijspraak door het hof van beroep van Antwerpen gebaseerd was.

In zijn arrest had het Antwerpse hof van beroep de claim van 4,6 miljard euro van Douane en Accijnzen tegen Omega Diamonds en elke andere beklaagden afgewezen. Het hof van beroep had geoordeeld dat het reglementeren van de invoer van ruwe diamant door vergunningen in strijd is met het Europees recht maar volgens het hof van cassatie had het Antwerpse hof een te beperkt onderzoek gevoerd van de feiten.

"Het Hof van Cassatie verbrak de vrijspraak van Omega Diamonds op grond van een procedurefout", zegt meester Joris Bulteel. "Deze verbreking doet géén afbreuk aan de grond waarop de vrijspraak door het hof van beroep van Antwerpen gebaseerd was. Het hof van beroep oordeelde dat het systeem volgens dewelke ruwe diamanten worden ingevoerd in België strijdig is met de exclusieve bevoegdheid van de EU om wetgeving uit te vaardigen op het vlak van gemeenschappelijke handelspolitiek. Bijgevolg was de zaak van de douaneadministratie gebaseerd op illegale Belgische regelgeving. Het hof van beroep wees bijgevolg de vervolging van Omega Diamonds en haar (voormalige) zaakvoerders en werknemers af. Het dossier gaat nu naar het hof van beroep in Gent. Omega Diamonds kijkt met vertrouwen naar de verdere rechtsgang en is ervan overtuigd dat het Gentse hof van beroep de vrijspraak van haar Antwerpse collega's zal volgen.