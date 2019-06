Antwerps ABVV-voorzitter ook in beroep schuldig aan verkeersbelemmering LH

26 juni 2019

10u49

Bron: Belga 0 Het hof van beroep in Antwerpen heeft Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt schuldig verklaard aan het kwaadwillig belemmeren van het verkeer tijdens een nationale vakbondsactie.

Tijdens de nationale stakingsdag van 24 juni 2016 had de socialistische vakbond vijf grote blokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Er stonden lange files van vrachtwagens die wilden komen laden en lossen, maar er was geen doorkomen aan. Ook het havendorp Lillo was bijna onbereikbaar. De actie was aangekondigd, maar er was aan de bevoegde instanties niet meegedeeld dat er wegblokkades zouden opgeworpen worden.

Door de blokkades werd een gevaarlijke verkeerssituatie gecreëerd. De ABVV’er kon zich daarbij niet beroepen op het stakingsrecht, dat niet onbeperkt is. Verlaeckt werd vorig jaar door de rechtbank schuldig bevonden aan het organiseren van de blokkades. Gelet op zijn blanco strafblad en de overschrijding van de redelijke termijn werd hij eenvoudig schuldig verklaard, wat wil zeggen dat de straf beperkt blijft tot de gerechtskosten.

Ook in beroep kreeg hij geen straf opgelegd. Het hof bevestigt daarmee de uitspraak van de rechters in eerste aanleg.

“Dit arrest is een dubbele aanval op iedereen die ooit nog een actie of een tegenstem wil laten horen”, reageert Vlaams parlementslid voor PVDA Jos D’Haese. “Ten eerste mogen mobilisaties in het kader van sociale acties, met deze uitspraak, bestraft worden alsof het criminele acties zijn. Ten tweede vindt de PVDA’er het arrest onaanvaardbaar omdat Verlaeckt “niet is veroordeeld als persoon, maar als voorzitter van ABVV Antwerpen, als organisator van de actie”. “De voorzitter van ABVV Antwerpen had nochtans geen hand in de opstelling van het vakbondspiket. Een gevaarlijk precedent. Dit arrest is een regelrechte intimidatie tegenover organisatie- en actieverantwoordelijken”, stelt D’Haese nog.