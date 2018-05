Antwerpenaar wordt tweede in Internationale Mister Leather verkiezing TK

Bron: Belga 1 Antwerpenaar Sandro Cossero is de eerste runner-up geworden in de Internationale Mister Leather verkiezing in Chicago. Winnaar van de wedstrijd is Mister Kentucky Leather 2017 James Lee.

Sandro Cossero (35) heeft Italiaanse roots en is sportinstructeur. Hij won vorig jaar in Antwerpen de Mister Leather verkiezing in Antwerpen en mocht daardoor dit jaar deelnemen aan de Internationale Mister Leather verkiezing in Chicago. Die werd dit jaar reeds voor de veertigste keer georganiseerd en telde meer dan zeventig kandidaten.

Announcement of 1st runner-up Sandro Cossero (Mister Leather Belgium 2017, contestant #25). #IML40 #Chicago [Photo courtesy of Lorenzo Florian.] pic.twitter.com/gdZnACoLEE Leather Archives(@ leatherarchives) link