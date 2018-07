Antwerpenaar Niels bedwingt Killer Mountain die al tientallen levens eiste ZONDER EXTRA ZUURSTOF OF HULP VAN SJERPA'S DILA

13 juli 2018

17u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zonder extra zuurstof of hulp van sjerpa's om zijn 30 kilo aan materiaal te dragen, heeft Antwerpenaar Niels Jespers afgelopen maandag de top van de Nanga Parbat in Pakistan bereikt.

De berg is één van de 14 toppen boven de 8.000 meter en staat bekend als de Killer Mountain omdat hij al aan tientallen klimmers het leven kostte. In januari moest een Franse klimster er nog haar Poolse klimpartner voor dood achterlaten. "De top halen was als een droom die na anderhalf jaar voorbereiding en planning eindelijk in vervulling ging", zegt Niels. Hij bracht twee maanden in Pakistan door en bereidde de klim minitieus voor vanuit het basiskamp op 4.200 meter.



Niels is nog maar de derde Belg die de top haalt. Het koppel Jan Vanhees en Lut Vivijs beklom de Killer Mountain succesvol in 1986, niet toevallig het geboortejaar van Niels.