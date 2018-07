Antwerpenaar (52) sterft na vechtpartij in café HA

16 juli 2018

12u53

Bron: ATV, Belga 1 In Antwerpen is gisteren een 52-jarige man overleden aan de verwondingen die hij opliep tijdens een gevecht in een café, in de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 juli. Dat bevestigt het Antwerpse parket.

Het slachtoffer raakte op zaterdagochtend 7 juli omstreeks 4 uur 's ochtends betrokken bij een vechtpartij in en buiten café SaTang in de Van Arteveldestraat in het centrum van Antwerpen. Volgens ATV probeerde de man een meisje te beschermen. De vijftiger incasseerde meerdere vuistslagen aan het hoofd en werd bewusteloos afgevoerd naar het ziekenhuis, meldt het parket.



Na de feiten werd de Antwerpenaar in een kunstmatige coma gehouden wegens een zwaar hersentrauma. Een autopsie moet de precieze doodsoorzaak bepalen. Er loopt een onderzoek naar de omstandigheden van het gevecht en mogelijk betrokken verdachten. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

