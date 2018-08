Antwerpen zet zich schrap voor beladen topper Antwerp - Club Brugge Redactie

19 augustus 2018

12u39

Bron: Belga 4 In het Bosuilstadion in Deurne vindt vanaf 14.30 uur de voetbaltopper tussen Antwerp en Club Brugge plaats. Confrontaties tussen 'The Great Old' en 'FCB' zijn sowieso al beladen op én naast het veld en ditmaal staan beide teams ook nog eens bovenin het klassement van het nog prille seizoen. De politie beschouwt de wedstrijd als een risicomatch en zal dus massaal aanwezig zijn, maar extra maatregelen zijn er niet.

Vorig seizoen, toen Antwerp net was teruggekeerd in eerste klasse, leidde het duel in Brugge tot rellen en vernielingen en werden 120 mensen opgepakt. Er waren onder meer Nederlandse hooligans afgezakt om mee amok te maken. De terugwedstrijd in Antwerpen verliep wel zonder grote incidenten.

De Antwerpse lokale politie bereidde zich de voorbije dagen en weken zoals steeds voor door haar oor te luisteren te leggen bij de supporterskernen. Ze verspreidde ook - niet toevallig deze week - een filmpje op sociale media met een oproep om zeker geen Bengaals vuur mee te brengen naar evenementen. "Wist je dat Bengaals vuur meer dan 1000°C heet kan worden? ", klinkt het onder meer. "Neem het nooit mee naar evenementen. Je brengt anderen in gevaar en zelf riskeer je een boete en een bestuurlijke aanhouding." Bengaals vuur brandt meteen door kleding, is niet te blussen met water en kan tot zware verwondingen leiden.

