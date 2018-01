Antwerpen wil naast Groenplaats ook hele omgeving heraanleggen Redactie

14u37

Dat de stad Antwerpen de Groenplaats wil heraanleggen, was al langer gekend. Nu blijkt dat ook de omliggende straten en een groot stuk van de historische binnenstad onder handen zullen worden genomen. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis.

De Antwerpse stadsbouwmeester, Christian Rapp, kreeg de opdracht om een totaalplan voor het historische centrum van Antwerpen op te maken. Volgens de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) bleek uit alle plannen voor de heraanleg van de Groenplaats, dat die opdracht niet los kon gezien worden van de rest van de binnenstad.

Naast de Groenplaats zullen ook de Eiermarkt, de Schoenmarkt, de Melkmarkt, de Groenkerkhofstraat, de Beddenstraat en wellicht ook de Meirbrug een grondige facelift krijgen. Dat laatste kruispunt is nu voor zwakke weggebruikers nog het voornaamste obstakel op de as tussen Scheldekaaien en Centraal Station en zou in de toekomst minder autoverkeer te verwerken krijgen dankzij een parkeerlus.

De heraanleg zal ten vroegste in 2019 van start gaan

Door die grote omvang van de nieuwe plannen, kiest het stadsbestuur er voor om de werken pas van start te laten gaan in de nieuwe legislatuur. Bedoeling is te wachten tot de werken aan de Leien voorbij zijn. De eerste spade zal dus ten vroegste in 2019 in de grond gaan. Over het benodigde budget bestaat nog geen duidelijkheid.

In afwachting van de heraanleg, zal de Groenplaats in 2018 wel al een opfrisbeurt krijgen voor enkele "dringende onderhoudswerken", klinkt het. Later zal ook de toegang tot het premetrostation verbeterd worden en verdwijnt de kiosk. Ook wordt er iets gedaan aan de ingewikkelde situatie waarbij fietsers, taxi's en openbaar vervoer vaak in elkaars weg rijden. Verder denken de ontwerpers aan meer groen in het zuidelijke deel en meer ruimte voor evenementen en eventueel waterpartijen aan de kant van de kathedraal.