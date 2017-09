Antwerpen verhandelde vorig jaar meer dan kwart van wereldwijde ruwe diamant kv

Antwerpen blijft een wereldleider voor de handel in ruwe diamant. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Kimberley Process, een instantie die met certificaten conflictdiamant wil tegengaan. De EU - met een aandeel voor Antwerpen van 99 procent - krijgt 27,16 procent rechtstreeks toegestuurd, tegenover 19,12 procent voor slijpcentrum India en 15,62 procent voor Dubai.

In Antwerpen zijn vandaag de feestelijkheden voor 570 jaar diamanthandel gestart. In totaal werd in Antwerpen vorig jaar voor 48,05 miljard dollar aan ruwe en geslepen diamant verhandeld. Antwerpen blijft haar leidende positie behouden door de uitgebreide kennis en de lange aanwezigheid van diamant in Antwerpen, zo meldt VRT/Radio 2 vandaag.

Innovatie

"Daarnaast gaat Antwerpen ook zeer innovatief te werk", zegt Margaux Donckier van het Antwerp World Diamond Centre. "Zo was Antwerpen het eerste handelscentrum dat voluit inzette op een nieuw systeem van zogenaamde tenders, waarbij de hoogste bieder het lot diamanten kan kopen. Vroeger werd in de diamantsector voornamelijk met een systeem van zichthouders gewerkt, waardoor enkel geprefereerde klanten rechtstreeks diamanten konden kopen van de producenten."

Photo News

84 procent van alle ruwe diamanten

In het hele diamantverkoopproces passeert uiteindelijk 84 procent van alle ruwe diamanten en 50 procent van alle geslepen diamanten een keertje in Antwerpen. Dat is goed voor 5 procent van de Belgische uitvoer van goederen en diensten.

Tegenwoordig wordt jaarlijks ongeveer 134 miljoen karaat (1 karaat = 0,2 gram) aan diamant geproduceerd, ofwel bijna 27 ton. De belangrijkste producenten zijn Rusland, Botswana, Canada, Australië en Congo.

Tewerkstelling

In de Antwerpse diamantsector werken zowat 6.600 mensen, voor circa 1.700 diamantgerelateerde bedrijven. Onrechtstreeks verschaft de sector 20.000 personen werk, onder meer in de horeca, transport en verzekeringssector. Dat aantal is ongeveer stabiel, al gingen de laatste jaren wel veel jobs verloren in de diamantslijperij, die vooral naar India verhuisden. Vakbond ACV-Transcom hekelt evenwel dat de - tanende - diamantnijverheid nauwelijks aandacht krijgt en vraagt maatregelen om de tak aantrekkelijker te maken.

"Hier blijven nog maar zo'n 650 diamantbewerkers over. In 1995 waren het er meer dan 3.000. Ook het aantal werkgevers is gehalveerd, naar 150." Myriam Dillen, ACV

ACV zegt trots te zijn dat Antwerpen al zo lang het handelscentrum is, maar vindt dat de nijverheid al lang zeer stiefmoederlijk wordt behandeld. Myriam Dillen, sectorverantwoordelijke diamant (ACV-Transcom), wijst erop dat de slijpjobs steeds meer naar lageloonlanden als India of Thailand verhuizen. "Hier blijven nog maar zo'n 650 diamantbewerkers over. In 1995 waren het er meer dan 3.000. Ook het aantal werkgevers is gehalveerd, naar 150."

Volgens de secretaris is het onbegrijpelijk dat het gros van alle ruwe diamant langs Antwerpen passeert, maar dat amper wordt geïnvesteerd in diamantbewerking, terwijl in eigen land door vakmanschap nog de moeilijkste exemplaren worden bewerkt.

Photo News

Investeringen

De vakbond vreest ook dat een lokaal ontwikkeld hoogtechnologisch diamantbewerkingstoestel in India zou worden getest. "Mijn schrik is dat het nooit meer terugkomt en dat we geen grotere tewerkstelling in Antwerpen en de Kempen zullen creëren", klinkt het.

Volgens haar moeten werkgevers meer investeren in het aanwerven van diamantbewerkers, moeten er meer bijscholingsmogelijkheden zijn en moet men een leegloop tegengaan. "Veel bewerkers gaan weg door de lage lonen, onzekere tewerkstelling en de veelvuldige economische werkloosheid", aldus Dillen.

De karaattaks vindt ze nog steeds een gemiste kans voor een nieuw elan. "Een mooi fiscaal cadeau, maar de regering had in ruil best een engagement tot jobcreatie kunnen vragen. Zonder steun van diamantairs en overheid verdwijnt het beroep straks. Het is écht vijf voor twaalf", besluit Dillen.