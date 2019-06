Antwerpen stijgt naar vierde plaats in prominente fietsindex, maar organisatie roept politieke partijen op rol van fiets te erkennen TT

27 juni 2019

De stad Antwerpen stijgt van plaats zeven naar vier in de zogenaamde Copenhagenize Index, een tweejaarlijkse lijst waarin steden wereldwijd worden gerangschikt volgens hun fietscultuur. Het is de beste plaats voor Antwerpen ooit. De organisatie looft Antwerpen om zijn reputatie als fietsvriendelijke stad en geeft goede punten aan drie peilers: "visionaire burgerinitiatieven, professionele expertise en actie vanuit het stadsbestuur". Toch blijft er werk aan de winkel.

De initiatiefnemers achter de index roepen de politieke partijen in Antwerpen op “om eindelijk de rol van de fiets als een modern en efficiënt transportmiddel te erkennen” en vraagt de fiets prioriteit te geven boven de auto. "Een blijvende inspanning om het fietsnetwerk te verbeteren zoals in het recente fietsplan vooropgesteld, is dringend nodig”, zo klinkt het. “Dit is erg duidelijk gemaakt door een aantal tragische ongevallen met vrachtwagens en auto's waarbij fietsers gewond raakten of om het leven kwamen.”

De Copenhagenize Index, genoemd naar de Deense hoofdstad en ‘fietsparadijs' Kopenhagen, looft echter ook de initiatieven die sinds de vorige index twee jaar geleden zijn genomen. Zo is er in Antwerpen meer aandacht gekomen aan de verbetering van de kruispunten, verkeerslichtmanagement en het doel om op 95 procent van alle straten een zone 30 in te voeren. Ook zijn er meer fietsparkings bijgekomen aan de treinstations, en wordt er hard gewerkt aan fietssnelwegen in de regio.

Ook is er aandacht voor Ringland, het project dat ijvert voor een overkapping van de Antwerpse ring, en de geplande nieuwe fietsbrug over de Schelde. “Er is mogelijk geen enkel beter voorbeeld van hoe Antwerpen de transitie doorvoert naar een 21ste-eeuwste stad dan de recente aankondiging van een echte fiets- en voetgangersbrug over de Schelde, een gigantisch belangrijke symbolische beslissing.”

Op plaats 1 in de index staat - zoals steeds - Kopenhagen zelf. De top-3 wordt vervolledigd door de Nederlandse steden Amsterdam en Utrecht. In de top-10 ook drie Franse steden (Straatsburg op plaats 5, Bordeaux op 6, Parijs op 8), Oslo (7), Wenen (9) en Helsinki (10).