Antwerpen maakt zich op voor de avondklok: “We zijn onze zomer kwijt” ADN

29 juli 2020

20u06

Bron: VTM NIEUWS 0 Nu de politieverordening van Antwerps gouverneur Cathy Berx over de extra coronamaatregelen in de provincie klaar is, zijn die maatregelen vanaf woensdagavond van kracht. Dat betekent dat er onder meer een algemene mondmaskerplicht geldt en dat om 23.30 uur de beruchte “avondklok” ingaat. Is de Antwerpenaar er klaar voor?



Vanaf woensdagavond, minstens voor vier weken lang, moet iedereen in de provincie Antwerpen binnenblijven tussen 23.30 uur en 6 uur ‘s ochtends, behalve voor niet-uitstelbare essentiële verplaatsingen. Het is één van verschillende extra coronamaatregelen die in de provincie van kracht zijn na een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in en rond de stad Antwerpen.

Stilte

De cafés en restaurants moeten de deuren sluiten om 23 uur. Verschillende zaken in Antwerpen hielden het dinsdagavond al op dat uur voor bekeken, hoewel ze toen nog officieel tot 01 uur mochten openblijven. Er was dan ook amper volk te bespeuren op de terrassen. Een erg vreemd beeld in een normaal zo bruisende stad. En dat op een mooie zomeravond.



“Het was ook een beetje de onduidelijkheid”, legt Steven Cools, uitbater van café De Zure uit aan VTM NIEUWS. “We wisten niet goed wanneer we moesten sluiten.” En Cools wilde ook “een goed signaal geven” en “met een positieve verstandhouding daarin meegaan.”

‘Beetje eng’

“Het is een begrijpelijke maatregel, maar het is wel een beetje eng”, zegt Anne Demoors, terwijl ze samen met een vriendin van een pintje geniet op een terras. “Het woord avondklok... Dat is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog, dat komt wel even hard binnen. Maar het is normaal. Hopelijk kunnen we binnen vier weken terug zonder.”

Ook Ivan Melis van café De Bengel heeft begrip voor de maatregel. “Maar daarentegen zijn we natuurlijk wel onze zomer kwijt. Het voelt ook eigenlijk wel een beetje, voor de horeca, aan als een soort algemene lockdown.”

Sommige zaken hebben besloten hun deuren helemaal dicht te houden. “Dit is niet meer rendabel”, klinkt het. Horeca Vlaanderen spreekt van de mogelijke ‘doodsteek’ voor de sector in Antwerpen.

Effect

Zullen we het effect van de avondklok snel zien in de cijfers? “Geen enkele van de maatregelen die de laatste weken genomen zijn, ga je apart zien in de cijfers”, stelt viroloog Marc Van Ranst in de studio van VTM NIEUWS. “Het is de optelsom van alle ingrepen samen. Van deze maatregelen zullen we dat hopelijk na twee weken zien.”

Er zijn nog steeds veel besmettingen bij jongeren, bevestigt de viroloog. “Het gaat van de jongeren naar hun ouders en dan naar de senioren. En dat is wat we moeten vermijden.”

