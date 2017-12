Antwerpen maakt werk van fietsas parallel met te drukke Meir SVM

18u54

Bron: Belga 0 Klaas De Scheirder De stad en het district Antwerpen hebben met De Lijn een akkoord bereikt over de heraanleg van de verkeerslus ten noorden van en parallel met de Meir. In 2019 zullen de straten in de lus vernieuwde rioleringen, meer voetgangersruimte en groen en betere tramhaltes krijgen. Maar de verkeerssituatie wordt er ook aangepast op zo'n manier dat er een fietsas ontstaat die een alternatief kan vormen voor de Meir. Wanneer het erg druk is in de populaire winkelstraat komen fietsers er nu immers te vaak in conflict met wandelende shoppers.

Een van de voornaamste wijzigingen is het omdraaien van de rijrichting in de lus, zodat onder meer het tramverkeer geen vreemde kronkel meer maakt ter hoogte van de Sint-Jacobsmarkt. Het tram- en wegverkeer zal er in de toekomst gemengd rijden, zodat er meer ruimte vrijkomt voor bredere voetpaden en enkelrichtingsfietspaden. De straten ten westen van de Sint-Katelijnevest worden als zone 30 ingericht, ten oosten ervan als een woonerf dat aansluit op het voetgangersgebied in de binnenstad.

Om de werking van de brandweerkazerne aan de Sint-Jacobsmarkt niet in het gedrang te brengen, komt daar een verbreding van de rijweg voor het in- en uitrijden van de brandweervoertuigen. De verkeerslichten op het kruispunt met Kipdorp worden dan weer afgesteld op interventies vanuit de kazerne, zodat de brandweervoertuigen indien nodig tegen de richting in kunnen uitrijden.

De werken zouden starten in 2019, na het afronden van het project Noorderlijn. "Intussen onderzoeken we of we een verkeersbord op de Meir kunnen plaatsen dat het tijdelijk verboden maakt daar te fietsen wanneer het druk is", zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). "In Nederland bestaat dat al. Maar eerst moeten we natuurlijk zorgen dat fietsers een alternatief hebben."