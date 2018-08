Antwerpen krijgt enorme regenboog die 's avonds oplicht voor Antwerp Pride IB

10 augustus 2018

02u01

Bron: Belga 0 Naar aanleiding van de gisterenavond gestarte Antwerp Pride, zal de lucht boven de Scheldekaaien tussen het Steen en het M HKA vanavond- en zaterdagavond telkens van kwart voor negen tot 1 uur 's nachts opgefleurd worden met een enorme regenboog, dankzij de laserinstallatie 'Global rainbow'.

Het gaat om een kunstproject van de Amerikaanse Yvette Mattern dat eerder ook al te zien was in Berlijn, Toronto, Mexico City en Miami. De installatie werd gisteren al een eerste keer getest.

Beautiful and surreal #globalrainbow at Preston Docks @Guild2012 pic.twitter.com/Qgkcpdv6 Laurence Glew(@ lglew99) link

De elfde editie van Antwerp Pride maakt van Antwerpen nog tot en met zondag het mekka van de holebi- en transgendercultuur. De stad wil met 'Global rainbow' extra in de verf zetten dat ze het evenement een warm hart toedraagt. De regenboog verschijnt op vijftien meter hoogte boven de Scheldekaaien en zal dus in principe tot ver in de omgeving te zien zijn.

Overdag moeten banieren in regenboogkleuren langs de kaaien voor de juiste sfeer zorgen. Sinds donderdagochtend is trouwens ook de voetgangerstunnel onder de Schelde verlicht in regenboogkleuren.