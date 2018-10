Antwerpen is populairste stad bij vluchtelingen kg kv

12 oktober 2018

16u30

Bron: Belga 2 Antwerpen is de meest aantrekkelijke stad voor asielzoekers wiens aanvraag goedgekeurd werd. Dat blijkt uit een rapport van het Vlaamse agentschap Binnenlands Bestuur. Het valt op dat de herkomst van de personen een rol speelt in hun voorkeur voor een bepaalde stad. Zo trekken Syriërs vaker naar Brussel.

Asielzoekers worden door Fedasil toegewezen aan opvangcentra of aan lokale opvanginitiatieven. Eenmaal ze worden erkend als vluchteling, hebben ze het recht om zelf hun verblijfplaats te kiezen.

Het agentschap bestudeerde alle personen die internationale bescherming kregen in België sinds 2014. Daaruit blijkt dat asielzoekers een duidelijke voorkeur hebben voor Vlaanderen. Bij de personen die in de tweede helft van vorig jaar bescherming kregen, woonde 48 procent op het moment van die goedkeuring in het Vlaams gewest. In januari 2018, minder dan een half jaar later dus, bedroeg dat al 60 procent. Slechts 13 procent koos voor Brussel en 27 procent voor Wallonië.

Antwerpen

Vluchtelingen trekken na de goedkeuring vaak naar de steden, maar vooral Antwerpen blijkt populair. De stad telt 5.800 erkende vluchtelingen en personen met subsidiaire bescherming (die hun aanvraag deden in de bestudeerde periode).



Dat betekent overigens niet dat Antwerpen de grootste druk van erkende asielzoekers ervaart ten opzichte van de bevolking. Het gaat om een verhouding van 11,08 procent, waarmee Antwerpen op de vierde plaats eindigt, onder Oostende, Leuven en Turnhout. In Oostende bedraagt de verhouding 14,58 procent. Ook in Brussel is de druk in een aantal gemeenten hoog: met 19,7 procent in Sint-Joost-ten-Noode en 13 procent in Anderlecht, allemaal gemeenten met een hoge graad van armoede.

Nationaliteit

De grootste groepen vluchtelingen - uit Afghanistan, Irak, Somalië en Eritrea - gaan naar de grote steden. Maar er bestaat ook een duidelijke voorkeur op basis van de nationaliteit van de asielzoekers. Syriërs wonen meer dan gemiddeld in Brussel. Vluchtelingen uit Franstalige landen als Guinea, Congo en Burundi gaan dan weer vaker naar Brussel of Wallonië.

Vooral alleenstaande vluchtelingen blijken aangetrokken tot de steden. Vluchtelingen met kinderen wonen meer dan gemiddeld in het buitengebied.

