Antwerpen investeert extra in dodehoeklessen voor jonge kinderen kg

02 september 2018

10u52

Bron: Belga 1 Antwerpen heeft dit schooljaar een extra budget van 88.000 euro uitgetrokken voor verkeerseducatie, met speciale aandacht voor jonge kinderen. Dat meldt schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) vandaag.

Bij de verkeerseducatie gaat speciale aandacht naar jonge kinderen en dodehoeklessen. Vanaf dit schooljaar zal ook het basisonderwijs kunnen deelnemen aan de kant-en-klare Verkeersweken van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).



"De ongevallencijfers die de stad Antwerpen voor de zomervakantie vrijgaf tonen aan dat verkeersveiligheid blijvende aandacht vereist", zegt de schepen. "Elk ongeval is er een te veel. Educatie is een van de fundamentele pijlers van een goed verkeersveiligheidsbeleid. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Ze zijn extra kwetsbaar in het drukke stadsverkeer. Verkeerseducatie is voor mij dan ook een prioriteit binnen mijn onderwijsbeleid."

Woon-schoolverkeer

Ook de verkeersveiligheid bij het woon-schoolverkeer krijgt extra aandacht. In een pilootproject worden gemachtigde opzichters ingezet op moeilijke kruispunten in frequent gebruikte schoolroutes

Voorts wordt in Antwerpen het subsidiereglement voor kinderopvang op school aangepast: vanaf nu kunnen scholen een bijkomend bedrag van 750 euro aanvragen voor activiteiten tijdens de naschoolse opvang.

Voor het zesde jaar op rij is er een plek voor alle 103.000 schoolgaande kinderen in Antwerpen, aldus Marinower.