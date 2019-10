Antwerpen helpt gemeenten in strijd tegen woonfraude KVDS

09 oktober 2019

07u00

Bron: Belga 0 Steeds meer sociale huisvestingsmaatschappijen willen onderzoeken opstarten naar fraude met eigendommen in het buitenland door sociale huurders. De Antwerpse huisvestingsmaatschappij Woonhaven neemt nu het voortouw, zo schrijven Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad.

Woonhaven start een Europese aanbestedingsprocedure voor een of meerdere bedrijven die onderzoek kunnen doen naar eigendommen van sociale huurders in het buitenland. Het gaat om bedrijven die gespecialiseerd zijn in het Afrikaanse continent, landen van de Europese Unie, het Aziatische continent of landen die niet binnen de eerste drie continenten vallen (zoals Turkije, dat tot meer dan één deel behoort).

Buitenland

Woonhaven werkt al enkele jaren met zo'n firma. "Wij hebben al wat ervaring op dat vlak. Het is een zeer complexe materie. Daarom kregen we de vraag van huisvestingsmaatschappijen of wij het voortouw willen nemen in de zoektocht naar bedrijven die fraudeonderzoeken in het buitenland uitvoeren. Voor kleinere woningmaatschappijen is het niet zo evident om dat zelf te doen of te financieren", zegt Fons Duchateau (N-VA), Antwerps schepen van Wonen en voorzitter van Woonhaven.





Als Woonhaven een of meerdere firma's kan inschakelen, zouden de andere huisvestingsmaatschappijen daar ook gebruik van kunnen maken. Woonhaven is hiermee de nieuwe Vlaamse regering voor. In het regeerakkoord werd al de ambitie opgenomen om tot een wettelijk kader te komen rond dit soort van eigendomsonderzoek.