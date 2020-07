Antwerpen haalt wereldpers met avondklok: "Heel ingrijpend, maar hoe later het wordt, hoe meer men drinkt” KVE

28 juli 2020

20u15

Bron: VTM Nieuws 13 De provincie Antwerpen nam gisteren extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Sommige drastische ingrepen zoals de avondklok roepen vragen op. Antwerps gouverneur Cathy Berx beantwoordt ze in de studio van VTM Nieuws.



Het is toch wel een beetje een debacle dat de avondklok die gisteren was aangekondigd, vandaag niet kan ingaan?

“Het is echt wel heel complex om dat in correct juridische teksten te schrijven. Er moesten nog een aantal bijkomende adviezen worden ingewonnen”, legt Berx uit. “Ik heb ook nog een overleg met de burgemeester gehad. Elke maatregel moet ook heel doordacht gemotiveerd en onderbouwd worden. Het is van kapitaal belang dat het beantwoordt aan het beginsel van goed bestuur.”

Wetende dat alle maatregelen vandaag nog niet kunnen ingaan, brengt dat dan toch niet een risico met zich mee zoals lockdownfeestjes?

“We weten dat bij de vorige lockdownfeestjes een aantal mensen die dat georganiseerd hebben achteraf op de intensive care zijn opgenomen. Ik roep iedereen op om in het achterhoofd te houden dat het gaat om de gezondheid van jezelf en die van je vrienden en familie. Maar ik merk dat heel wat mensen zich er nu al aan houden.”

De avondklok in Antwerpen haalt de wereldpers. Zo berichtte onder meer de Washington Post er over. Dat is toch ook wel een hele zware impact voor Antwerpen en het imago van de stad en de provincie?

“Daar geef ik me heel goed rekenschap van. Daarom gaan we ook niet over één nacht ijs”, legt Berx uit. “Op de Nationale Veiligheidsraad is er door de premier op aangedrongen dat we hele doortastende maatregelen moesten nemen omwille van het feit dat de helft van de nieuwe besmettingen in Antwerpen plaatsvindt. Het is een heel ingrijpende maatregel. Maar hoe later het wordt, hoe meer men drinkt en hoe minder goed men die afstand bewaart.”



Tegelijk: winkels en horeca blijven wél open, en er is geen verbod om naar Antwerpen te komen, het wordt wel sterk afgeraden. Maar waarom dat niet gewoon verbieden?

“Als je dat gaat verbieden, dan moet je Antwerpen bijna helemaal gaan afbakenen. Antwerpen is het economische kloppende hart van het land. Die impact is immens. Het is dus niet wenselijk. Je kan dat ook niet handhaven. Elke maatregel die je neemt moet effectief én proportioneel zijn.”

Mensen moeten mondmaskers altijd dragen wanneer ze op straat komen in heel de provincie. Welke boetes staan daar tegenover als ze het niet doen?

“Het besluit moet nog definitief afgewerkt worden en dan worden ook de boetes gepreciseerd.”

Moeten mensen ook een mondmasker dragen als ze sporten?

“De activiteit op zich bepaalt het niet maar wel de mate waarin mensen contact hebben met anderen en bijvoorbeeld sporten op drukke plaatsen. Wanneer iemand volstrekt alleen jogt of met de koersfiets rijdt, dan is de kans dat er iemand is om dat vast te stellen, bijzonder klein.”

Die maatregelen (mondmaskerplicht, avondklok) gelden niet alleen in de stad Antwerpen, die donkerrood kleurt, maar in de hele provincie - ook in dorpen waar nauwelijks of geen besmettingen zijn. Waarom dezelfde aanpak in zo’n verschillende situaties?

“Het gaat hier niet over straffen. De doelstelling is om de verspreiding van het virus te vermijden. Op de testresultaten zit ook altijd wat vertraging. Het is niet zo omdat nu uit de statistieken blijkt dat er geen besmettingen waren, dat die er vandaag niet zullen zijn. Het is cruciaal om te voorkomen dat er nieuwe besmettingen zijn in die gemeenten waar er nu misschien nog geen zijn.”

Alle ploegsporten zijn verboden in heel Antwerpen. Betekent dat dat de voetbalcompetitie in de provincie Antwerpen niet kan starten volgende maand?

“Ook daar is er een precisering die er zal komen in het besluit. Zoals het besluit nu zal geschreven worden, worden er in principe geen voetbalwedstrijden toegelaten in Antwerpen. Ik vind het van kapitaal belang dat dit voor de hele samenleving geldt, dus ook voor het profvoetbal. Trainen met de nodige afstand, mag in principe nog wel”, besluit de gouverneur.

