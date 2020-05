Antwerpen en Oostende voeren eenrichtingsverkeer voor voetgangers in winkelstraten in Redactie

05 mei 2020

08u14 0 Antwerpen en Oostende hebben een aantal maatregelen klaar om de heropening van de winkels op 11 mei in goede banen te leiden. De klanten zullen zich in de drukste winkelstraten van beide steden moeten houden aan eenrichtingsverkeer.

In Antwerpen zullen pijlen op de grond de looprichting aangeven en moeten shoppers zo veel mogelijk rechts houden. "Door maximaal rechts te houden, beletten we dat mensen elkaar moeten kruisen op het trottoir", legt de Antwerpse schepen van Middenstand Koen Kennis (N-VA) uit. "Het principe is dat ze dan rechts een winkel binnenstappen en ook rechts afslaan als ze de winkel verlaten. Zo zal niemand tegen de stroom in gaan. Dit is vooral nodig in winkelstraten met smalle trottoirs, maar we zullen dit ook toepassen op de Meir."

Ook Oostende zal in de grootste winkelstraten eenrichtingsverkeer invoeren met een circulatieplan. De kuststad zal verder bijhouden hoeveel mensen er in de drukste zones aanwezig zijn. Via een app zal iedereen in realtime kunnen volgen hoeveel mensen er aanwezig zijn in de winkelstraat. Zo kunnen klanten op voorhand inschatten of het een goed tijdstip is om naar het centrum af te zakken. “Het is belangrijk dat de winkels op een veilige manier kunnen heropenen. We willen mensen niet aanmoedigen tot funshopping, maar als mensen echt iets nodig hebben mogen ze ook geen schrik hebben. Daarnaast is het ook belangrijk voor mensen die er hun brood mee verdienen”, zegt schepen voor Economie, Charlotte Verkeyn (N-VA). “Er komen zones waar mensen veilig kunnen wachten en waar ze met de nodige afstand kunnen wandelen”, voegt de schepen er nog aan toe.

In Antwerpen zal het stadsbestuur sjablonen uitdelen aan winkels om op straat aan te brengen. Zo zien klanten waar ze op een veilige afstand van elkaar kunnen wachten. Dranghekken komen er niet. De stad wil wel toiletcontainers plaatsen omdat mensen niet terechtkunnen in horecazaken. Ook Oostende voorziet extra handwasstations op strategische plaatsen en voldoende sanitair. De stad zal eveneens de markeringen aanbrengen met streetart of stickers. “In de huisstijl van Oostende”, aldus schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw (N-VA).

