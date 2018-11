Antwerpen en Brussel scoren ondermaats in duurzaamheidsindex TT

Antwerpen en Brussel scoren opvallend lager dan vele andere West-Europese steden in de nieuwe editie van de Sustainable Cities Index, een tweejaarlijks onderzoek van advies- en ingenieursbureau Arcadis. In de Index worden 100 wereldsteden gerangschikt op basis van drie duurzaamheidspijlers die een dertigtal indicatoren omvatten: people, planet en profit. Antwerpen en Brussel halen in dat klassement respectievelijk de 43e en 47e plaats.

Londen is koploper, gevolgd door Stockholm, Edinburgh, Singapore en Wenen. De enige West-Europese steden die nog lager scoren dan de Belgische steden zijn Lyon (46), Leeds (50), Lissabon (62) en Athene (75).

In de peoplepijler scoort Brussel beter dan Antwerpen (26e en 49e plaats). Op het vlak van inkomensgelijkheid, balans werk-leven en de kwaliteit van onderwijs en gezondheidszorg scoren beide steden goed, maar Arcadis merkt op dat de digitale transformatie er sneller kan.



Wat de categorie planet betreft is het beeld omgekeerd: Antwerpen is 34e, Brussel 46e. De maatregelen rond fietsinfrastructuur in Antwerpen wegen niet op tegen de slechte luchtkwaliteit, waar ook Brussel mee kampt. De lage klassering van de Belgische steden heeft volgens het bureau te maken met de snelheid waarmee maatregelen genomen worden.

Slechte mobiliteitsscore

Profit is de moeilijkste pijler: Antwerpen is er 44e, Brussel 66e. Antwerpen maakt hier enkele plaatsen goed omdat geen enkele andere stad zoveel jobs biedt in verhouding met het aantal inwoners. Op het vlak van de indicator mobiliteit scoren beide steden bij de slechtste 25 van het hele klassement.

Het bureau wil met dit rapport "de uitdagingen op gebied van duurzaamheid in kaart brengen, het debat stimuleren en steden aanmoedigen om duurzame stadsontwikkeling naar een hoger niveau te tillen, zowel op korte als op lange termijn", zegt Kristof Peperstraete, CEO van Arcadis België. Volgens hem speelt vooral de traagheid waarmee we maatregelen treffen ons parten. “Economische rentabiliteit is een hefboom voor duurzame stadsontwikkeling. Brussel en Antwerpen moeten blijven werken aan hun economische competitiviteit, mobiliteit hoog op de agenda houden, en vooral een versnelling hoger durven te schakelen.”