Antwerpen absolute filehoofdstad, ook lokale wegen slibben nu dicht TT

15 mei 2018

07u08

Bron: VRT, Vlaams Verkeerscentrum 34 Ook buiten de spits staan we met z'n alleen steeds vaker en langer in de file, bovendien beginnen nu ook de lokale wegen in Vlaanderen dicht te slibben. Antwerpen blijft de regio met de langste files. Dat blijkt uit de 'Traagheidsindex 2018', de filebarometer van het Gentse bedrijf Be-Mobile.

De cijfers zijn gebaseerd op de rijgegevens van 750.000 voertuigen die continu hun locatie en snelheid anoniem doorsturen, onder andere via hun gps-toestel. De 'traagheidsindex' geeft voor elke weg - snelwegen, maar ook lokale wegen - aan hoe vaak en hoeveel file er staat. De huidige index is gebaseerd op cijfers op werkdagen van begin dit jaar.

Antwerpen blijkt de filekampioen, met het stukje E17 richting Kennedytunnel als de absolute hotspot. Tijdens de ochtendspits sta je hier 84 procent van de tijd in de file, tijdens de daluren overdag zelfs nog altijd 63 procent. De regio rond Brussel scoort vooral tijdens de ochtend slecht, terwijl het rond Antwerpen gedurende de hele dag druk blijft.

Ook wat de lokale wegen betreft doet Antwerpen het niet zo goed. Zowel tijdens de spits als overdag is het er de laatste jaren veel drukker geworden. Op lokale wegen staan er overdag echter ook lange files rond en in Gent en Luik.

In alle stedelijke regio's was overigens een opvallende stijging te zien op lokale en gewestwegen, ook overdag.

Ook de indicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum duiden op opnieuw een toename van het fileverkeer. Aan de Kennedytunnel richting Nederland, de absolute topper in Vlaanderen qua duurtijd van de files, stond in de eerste drie maanden van dit jaar maar liefst 10,9 uur file per werkdag. Over heel 2017 was dat nog 10,5 uur.